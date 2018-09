Actualizado 29/09/2018 a las 01:42

Debra Messing regresa al cine interpretando a una detective que busca una adolescente desaparecida en "Searching", un thriller donde un viudo desesperado intenta encontrar a su hija suplantando distintas personalidades en la telaraña de internet. "He utilizado aparatos que nos son comunes para crear una aventura cinematográfica. Lo he logrado añadiendo emoción tras las ventanas y los botones. La estructura de la narración es muy clásica y los personajes surgen con motivaciones simples, como un padre buscando a su hija. Es después cuando descubrimos otras capas de la historia", explica el director, Aneesh Chaganty, que debuta como realizador en esta cinta en la que, además de Messing, cobran importancia personajes sin rostro, avatares construidos para moverse libremente en la red. "Fue difícil construir todos esos perfiles, entender quiénes son y por qué aparecen simultáneamente en la trama", admite.

La tecnología forma parte del suspense de "Searching", creando universos paralelos entre la realidad y la ficción de internet. "Ha sido la película más difícil de mi carrera; pone de relieve un problema real de nuestra sociedad", reivindica Messing, en un rol que relega al olvido su vis cómica. Aunque, asegura, todavía desconoce qué convenció a Chaganty para decidir que fuese ella la detective Rosemary Vick: "No sé por qué me lo ofrecieron. No soy la típica actriz a la que llamarían para un personaje de estas características. Estoy muy agradecida por la oportunidad de participar en historias independientes para desplegar mis alas en otra dirección".

Un camino que reflexiona sobre lo desconocido de internet, cuando el padre de la joven desaparecida persigue su rastro en la red y descubre que su perfecta hija no es quién creía en realidad. "Mi hijo Roman tiene 14 años y me asusta lo que pueda encontrar en internet. Mis padres hicieron de mi educación su prioridad número uno, creían que era lo más importante que debían darme. No crecí rodeada de pantallas, televisiones y ordenadores; me pasaba el tiempo cantando y bailando. Quiero que mi hijo tenga una adolescencia parecida a la mía, libre de las ataduras de internet", confiesa Messing, que, a pesar de estar agradecida a la influencia que le ha garantizado la serie "Will & Grace", no pierde las ganas de seguir probándose: "Quiero seguir actuando en papeles que me permiten mirar la vida desde otra perspectiva, aparcar el humor y desarrollarme en otros géneros".

El peligro de la tecnología

El miedo viene de la mano del progreso en "Searching", donde la fuente del terror es la tecnología. "Deberíamos estudiar con detenimiento lo que ocurre en la red porque nuestros hijos son presas fáciles de los miles de depredadores que se esconden bajo identidades falsas para atraerlos. Después de rodar este filme, desconecté un tiempo de internet porque llegó a asustarme esa realidad", concluye Messing.