Tim Robbins: «Creo en el poder transformador del arte»

Actualizado 03/09/2019 a las 01:36

Tim Robbins (California, 1958) ha participado en decenas de películas, pero dejó en nuestra retina una imagen indeleble: su interpretación de Andy en «Cadena perpetua», la película de 1994 que ya se ha convertido en un clásico. Fue entonces cuando pudo conversar con muchos guardias de prisiones, que le contaron cuál era su visión del sistema penitenciario americano. Aquella semilla desembocó, hace 13 años, en el arranque de un programa teatral para presos y presas estadounidenses. Y ahora el cineasta presenta en Venecia el documental «45 segundos de risa», en referencia a uno de los ejercicios que Robbins realiza con los reclusos. Después de cinco horas de impulsar la imaginación y de juegos físicos, la sesión concluye con casi un minuto de carcajadas, de liberación de endorfinas.

P - ¿Cómo es su relación con «Cadena perpetua»?

R - Es el sueño dorado de cualquier actor. Estar en la película que mucha gente considera la mejor de la historia. La manera que tiene la gente de recordarla y de hablar conmigo de ella es muy profunda. Me han dicho que ha salvado vidas y matrimonios. Es increíble ser parte de algo así.

P - Su experiencia en ese rodaje y su trabajo como profesor de actores nos conducen hasta su nuevo documental…

R - Hace 13 años me propusieron utilizar en una prisión los métodos que aplicamos para entrenar a nuevos actores. Pronto descubrimos que tenía un efecto transformador en los presos y las presas. Entonces supimos que teníamos la obligación de extenderlo lo más posible.

P - ¿Tenemos prejuicios contra la población reclusa?

R - La idea que tenemos de la cárcel es abstracta. No queremos pensar en los presos como si fueran seres humanos, sino como animales. Como gente peligrosa para la sociedad. Yo he descubierto que eso no es así. Hay gente que tiene que estar en la cárcel por lo que ha hecho, pero nosotros les encerramos y tiramos la llave. Afortunadamente la gente está entendiendo la importancia de la rehabilitación. Si muchos de los que están en la cárcel van a salir algún día… ¿no tiene más sentido darles mejores herramientas de las que tenían cuando entraron?

P - ¿Ha ido creciendo el programa a medida que ha ido teniendo éxito?

R - Comenzamos en prisiones rurales. Hicimos tres sesiones con un grupo de hombres en la primera cárcel, y les dijimos que volveríamos en ocho meses. A los tres meses nos llamaron y nos dijeron que un preso había compuesto un musical y quería que lo viéramos. Fuimos y lo vimos con lágrimas en los ojos. Ahí estaba el futuro. Ahora trabajamos en 13 prisiones distintas.

P - Les piden a los presos que utilicen los personajes de la Comedia del Arte...

R - Sí, en los ejercicios tienen que reflejar una de las cuatro grandes emociones: felicidad, tristeza, miedo o enfado.

P - ¿Cree entonces en el poder transformador del arte?

R - Por supuesto que creo en el poder transformador del arte. Lo he visto una y otra vez en las reacciones del público. Y he visto transformarse a niños en programas educativos. Niños que no miraban a los ojos ni reaccionaban, y que gracias al teatro comienzan a hablar en confianza. Y pasa también en prisión. Hacemos con ellos un ejercicio en el que se dice adiós a alguien que ha muerto, como en un funeral. Y acaban abrazados y llorando. Tipos que antes eran enemigos.