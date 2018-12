¿En qué orden hay que ver las películas de DC?

Actualizado 23/12/2018 a las 04:30

«Aquaman» acaba de llegar a la cartelera para presentarnos a un superhéroe capaz de andar a sus anchas por las profundidades marinas y de comunicarse con las criaturas que allí habitan. Sin embargo, él es solo uno de los muchos superhéroes que forman el Universo Extendido de DC Comics y su historia. Superman, Batman, Wonder Woman y el Joker son los protagonistas de los filmes que podemos ver de DC Films, comandada por Geoff Johns.

Inicialmente, las intenciones eran similares a las de Marvel. Sin embargo, DC decidió que, para simplificar el asunto, su apartado televisivo no tuviera que ver con el cinematográfico e intentarían que sus tramas no estuvieran demasiado relacionadas entre ellas. En los catálogos apenas encontramos cinco películas del Universo Extendido de DC, inaugurado en 2013 por «El Hombre de Acero». Aprovechando el estreno de «Aquaman», recopilamos las películas de DC; pero no por fecha de estreno, lo hacemos siguiendo el orden cronológico de la trama.

«Wonder Woman» (2017)

Antes de ser Wonder Woman (Gal Gadot) era Diana, princesa de las Amazonas, entrenada para ser una guerrera invencible. Diana fue criada en una isla paradisíaca protegida hasta que un día un piloto norteamericano (Chris Pine), que tiene un accidente y acaba en sus costas, le habla de un gran conflicto existente en el mundo. Se refería a la Primera Guerra Mundial. Diana decide salir de la isla convencida de que puede detener la terrible amenaza. Mientras lucha junto a los hombres en la guerra que acabará con todas las guerras, Diana descubre todos sus poderes y su verdadero destino. La película de «Wonder Woman», además de presentarnos a la superheroína de DC será recordada como el primer filme de la franquicia dirigido por una mujer, de Patty Jenkins.

«El hombre de acero»

La película de Zack Snyder, estrenada en 2013, nos cuenta la llegada desde Krypton, un lejano planeta muy avanzado tecnológicamente, un bebé es enviado en una cápsula a través del espacio a la Tierra para que viva entre los humanos. Educado en una granja en Kansas en los valores de sus padres adoptivos, Martha (Diane Lane) y Jonathan Kent (Kevin Costner), el joven Clark Kent (Henry Cavill) comienza desde niño a desarrollar poderes sobrehumanos, y al llegar a la edad adulta llega a la conclusión de que esos poderes le exigen grandes responsabilidades, para proteger no solo a los que quiere, sino también para representar una esperanza para el mundo.

«Batman v Superman: el amanecer de la justicia»

Apenas dieiocho meses después de los sucesos que se relatan en «El hombre de acero», se desarrolla «Batman y Superman: el amanecer de la justicia», la película de Zack Snyder estrenada en 2016. Ante el temor de las acciones que pueda llevar a cabo Superman, el vigilante de Gotham City aparece para poner a raya al superhéroe de Metrópolis, mientras que la opinión pública debate cuál es realmente el héroe que necesitan. El hombre de acero y Batman se sumergen en una contienda territorial, pero las cosas se complican cuando una nueva y peligrosa amenaza surge rápidamente, poniendo en jaque la existencia de la humanidad.

«Escuadrón suicida»

Mientras el gobierno de EE.UU. no tiene claro cómo responder a una visita alienígena a la Tierra con intenciones malignas, Amanda «El Muro» Waller (Viola Davis), la líder de la agencia secreta A.R.G.U.S., ofrece una curiosa solución: reclutar a los villanos más crueles, con habilidades letales e incluso mágicas, para que trabajen para ellos. Sin demasiadas opciones a dar una negativa, los ocho supervillanos más peligrosos del mundo acceden a colaborar con el Ejecutivo en peligrosas misiones secretas, casi suicidas, para así lograr limpiar su expediente. La película de David Ayer no hace especial alusión al resto del universo de DC Films.

«Liga de la justicia»

Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor. Juntos, Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para intentar encontrar y reclutar un equipo de metahumanos que combata esta nueva amenaza. El problema es que a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes –Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash– puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas.

En los últimos días, DC Films ha querido aclarar que no todas las próximas películas compartirán universo y que habrá un «reinicio», como ya ocurrió en los cómics con «Los nuevos 52». Aún así, hay una docena de películas sin fecha de estreno; algunas de ellas llevan mucho tiempo planificados, pero no terminan de comenzar con la producción. De momento, esto es lo que sabemos que está por llegar y cuándo:

«Shazam» (2019), de David F. Sandber

«Wonder Woman 2» (2019), de Patty Jenkins

«Cyborg (2020)

«Green Lantern Corps» (2020)

Pero no son las únicas. Hay otras catorce películas que DC Films está deseando poner en marcha. De momento, sabemos que «The Batman» y «Flashpoint» tienen prioridad; de hecho, los planes apuntaban a que saldrían entre este año 2018 y el 2019, pero finalmente no ha sido así.

«Batgirl», de Joss Whedon

«The Batman», de Matt Reeves

«Escuadrón suicida 2», de Gavin O'Connor

«Flashpoint»

«Gotham City Sirens», de David Ayer

«Justice League Dark»

«Nightwing», de Chris McKay

Además, estamos esperando las secuelas de «Liga de la Justicia» y de «El Hombre de Acero», así como las películas sobre Black Adam, Deadshot, Deathstroke (que estará dirigida por Gareth Evans), Lobo (de Brad Peyton) y sobre Joker y Harley Quinn (con Glenn Ficarra y John Requa a los mandos).