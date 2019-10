«Joker» ya está en el top diez de las películas mejor valoradas de la historia

Actualizado 07/10/2019 a las 14:33

El Joker de Joaquin Phoenix ha incendiado la industria cinematográfica mundial. Tras arrasar la taquilla de todo el mundo con unos 213 millones de euros de recaudación, de los cuales 4,4 han sido en España, ha logrado un hito mayor: encandilar al público.

«Pensaba que mi vida era una tragedia. Pero ahora me doy cuenta de que es una comedia», dice ese Arthur Fleck desquiciado en la gran pantalla. Una comedia alegre sí, pero para los ejecutivos de Warner que han visto cómo no solo han amortizado el presupuesto del filme en el primer fin de semana, si no que además ya ha superado en valoración a grandes clásicos del cine.

En IMDb, la mayor base de datos de cine, los más de 145.000 usuarios que han calificado a «Joker» lo han hecho con un nueve de media. En España, la alternativa Filmaffinity, cuyos usuarios son bastante más comedidos a la hora de repartir valoraciones, la nota está en un 8,7, por encima de clásicos como «La lista de Schindler», «Testigo de cargo» o «Luces de la ciudad».

En IMDb, el top diez es el siguiente: «Cadena perpetua», «El padrino2. El padrino», «El padrino: Parte II», «El padrino: Parte II», «El caballero oscuro», «12 hombres sin piedad», «La lista de Schindler», «El señor de los anillos: El retorno del rey», «Pulp Fiction», «Joker», «El bueno, el feo y el malo».

España quiere al villano

«Joker» se ha convertido en la película más vista del fin de semana en España tras recaudar desde su estreno, el pasado viernes 4 de octubre, 4,4 millones de euros, según recoge Europa Press de los datos que publica ComScore. Además, «Joker» ha recaudado en todo el mundo alrededor de 234 millones de dólares (más de 213 millones de euros) y 93 millones de dólares (84,6 millones de euros) en Norteamérica.