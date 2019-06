La gran mentira que esconde el mítico póster de la película «El guardaespaldas»

Actualizado 24/06/2019 a las 13:08

El tiempo, en cine, no es nada. Han pasado casi tres décadas desde que Whitney Houston y Kevin Costner protagonizaron una de las grandes historias de amor de la gran pantalla, «El guardaespaldas», en la que la química entre los dos actores o la música, con eternas canciones como «I will always love you» en la que es la banda sonora es la más vendida de todos los tiempos, traspasaron la pantalla. Sin embargo, hasta ahora todos tenían fe ciega en una cosa... que no era cierta.

Una de las imágenes de la película dirigida por Lawrence Kasdan, esa en la que se al guardaespaldas Frank Farmer sostienendo en brazos a la estrella del pop Rachel Marron después de un incidente en uno de sus conciertos, ha pasado a los anales de la historia, porque se percibe en ese cartel la química que ambos irradiaban en el filme. Sin embargo, 27 años después de que «El guardaespaldas» causara furor, Kevin Costner ha revelado en «Entertainment Weeckly» el secreto que oculta el póster que él eligió para que ilustrara la mítica cinta de los noventa.

«En realidad esa ni siquiera era Whitney. Se había ido a casa, esa era su doble y su cabeza se ocultaba bajo mi hombro, algo muy apropiado», ha confesado el actor.

Escogí esa foto porque la hizo mi amigo Ben Glass... la envié a Warner Brothers y dije, 'Ahí está el póster'. Porque era muy evocadora. No era una fotografía especial; no era nada. No les gustaba porque no se veía la cara de Whitney. Así que me enviaron algo así como cinco maquetas donde pusieron su cabeza y se la veía mirando. Les dije 'Chicos, creo que la buena es la primera. Eso fue todo, y terminó siendo el póster», ha declarado Kevin Costner.

El actor también recordó a Whitney Houston, la artista femenina más galardonada de todos los tiempos, que falleció hace casi una década por una sobredosis de cocaína.