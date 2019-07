Nacho, el reguetonero azote de Maduro llena el Wizink Center El artista venezolano actúa este viernes 19 de julio

Nacho, «La criatura», artista y compositor venezolano con más de 8 millones de reproducciones en el top de listas de Spotify y ganador de varios Gammys Latinos llega a Madrid en el marco de su Europa Tour este 2019. Sus más recientes colaboraciones en la industria musical han sido con grandes talentos del reggaeton, tales como: Justin Quiles, Bad Bunny, Sebastián Yatra, Nicky Jam, Franco de Vita, Greeicy, Yandel, Wisin, entre otros.

Este gran artista no solo ha destacado por sus éxitos sino por sus composiciones para otros artistas, sus premios y reconocimientos y el amor incondicional por su país Venezuela. Su familia «Los Mendoza» se ha vuelto parte importante de sus redes sociales, ganándose el cariño de todos sus seguidores, que ascienden ya a más de 10.7 millones de seguidores.

Hace poco participó en el concierto Venezuela Aid Live, donde levantó la voz contra el régimen de Maduro y se encontró con su ex socio Chyno, con quien cantó uno de sus más recordados éxitos, «Mi niña bonita». Y recientemente, apareció en la CNN para criticar las reacciones del gobierno al concierto, con la promesa del envío de 20.000 cajas de alimentos a la fronteriza ciudad de Cúcuta: «¿Qué te puedo decir?. Es frustrante. Siento que es reírse del sufrimiento de millones de personas, ¿sabes?. Es reírse y es patear las necesidades de tantas personas. [Es] burlarse, es bailar sobre la sangre. Me parece un acto horrible … de burla y de descaro únicamente por proteger a su núcleo, únicamente por protegerse de enfrentarse a la justicia. Siento que es horrible, horrible». Además, recientemente ha confesado que tiene pensado hacer una pausa en sus viajes para girar por Venezuela, idea que consideró debido a las «miles de peticiones” que recibió de venezolanos para que se presente en el país. «Pronto les estaré diciendo cuál va a ser la ciudad donde empezaremos», anunció.

Ahora, embarcado en una gira internacional, Nacho se presentará en Madrid este próximo viernes 19 de julio en el Wizink Center de la mano de @manonegramusic @aj_efaikonga y @thementesinquietas, para ofrecer un show «único y lleno de energía».

¿Qué se va a encontrar su público en Madrid?

Se va a encontrar un equipo bastante contento de haber logrado un sold out en Madrid, recordando que la última vez allí había muchos espacios vacíos en las gradas. Tuvimos que hacer magia con la cámara para que no se notara en los vídeos que grabamos. Ver ese avance del público madrileño nos hace llegar con toda la energía del mundo, con una banda de músicos de primera, un repertorio que ha crecido muchísimo en los últimos dos años. Va a ser difícil decidir cuáles vamos a cantar y cuáles no, pero vamos a defender el show con todas nuestras fuerzas y vamos a hacer que sea ameno, divertido e inolvidable. Habrá entusiasmo, música, algo de historia musical, y un poco de expresión social.

¿Cómo valora todo lo que está pasando actualmente en la escena urbana a nivel mundial?

Lo valoro muy positivamente. En América lo urbano es el nuevo pop, y nos está dando la osibilidad a muchos artistas de vivir un buen momento, de poder aprovecharlo para bien. Todo en la vida es un ciclo, y ahora la música urbana está en su mejor momento, y ojalá se mantenga así lo más que se pueda. Estoy muy contento sobre todo por la receptividad que tiene el público con nuestra música.

¿Cómo ve el proceso de cambio en Venezuela?

Lo veo muy lento. Nosotros como ciudadanos tenemos que aportar desde los escenarios todo lo positivo. Tenemos que llevar sonrisas a nuestro país, porque la crisis no afecta sólo a la salud, a los alimentos... también se trata de espíritu. Hay una crisis espiritual que podemos atacar, y los artistas podemos hacer mucho al respecto, al margen de que aportemos todo lo que podamos al país por encima de la situación política, por encima de quién esté gobernando. Como venezolanos podemos hacer mucho más por nuestra gente. Ahora, al final del día todo lo que vaya a suceder siempre es decisión de un pueblo entero y completo, decidido a mantenerse en lo mismo o a buscar el cambio a través de la expresión.

¿Qué ha pasado con Guaidó?

En realidad no lo sé, porque él es político y yo soy artista. Él tiene su agenda, y hacer lo que hace todo el mundo, especular, es lo que yo no quiero hacer. Adivinar los planes de los políticios de oposición, o tratar de afirmar mis opiniones como si fueran verdades, es algo que los artistas tenemos que dejar de hacer. No sé cuáles son los planes de Guaidó, imagino que seguirán siendo conseguir una Venezuela sin régimen.

¿Qué le parece Rosalía? Ya es casi obligado preguntar.

Magnífica, una artista tan completa, tan increíble. Una cantante súper versátil, una persona que nación para entretener a través de su arte, y respeto mucho todo lo que hace. De hecho me encnataría grabar algo con ella.