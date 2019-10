España y el genocidio que sale mal

Seguir Andrés G. Latorre Actualizado: 13/10/2019 09:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Soy español, pero no porque lo haya decidido. Al fin y al cabo, casi todo el mundo es de alguna parte, incluso a quienes les niegan las patrias con el chantaje de los pasaportes. No me avergüenzo de serlo, no se puede culpar a un bebé de aparecer sobre un suelo u otro. Tampoco es que abra los ojos por la mañana henchido de gloria por ser hijo de Viriato, Adriano, Averroes o Severo Ochoa. Sospecho que ninguno de ellos, en su época, hubiera reivindicado su paternidad sobre alguien que tiene en su lista de Spotify más reguetón del que le gustaría confesar.

Algo más de responsabilidad asumo en el ser gaditano puesto que, sin nacer aquí (huelga volver a

