Todos los días la humanidad celebra algo, bien por un hecho histórico, bien por solidaridad, que es la fuerza interna de nuestras almas. Nosotros, como andaluces, optamos por nuestro 28-F y, como españoles, por la Fiesta Nacional del 12-O que, a mí, ese ... nombre tan escueto me deja vacío pues me suena más a asueto que a algo tan grande como fue abrir para el Mundo todas sus rutas.

Por eso del 28-F participaba el lunes 27 en una tertulia en la que, tantos años después, sentí que volvía a enfrentarme al mismo y cansino lenguaje de la izquierda pesimista, repetitiva y victimista, como si no hubieran pasado los años y los ciclos. El paro, la subvención, lo público frente a lo privado.

Si somos partícipes de lo que dice nuestro himno deberíamos repetirnos una y otra vez lo que recoge su letra, «decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra porque los andaluces queremos ser hombres de luz que, a los hombres, almas de hombres les dimos». Repetirlo a diario, hasta asimilarlo bien, porque libertad tenemos hace ya años y las tierras se trabajan hoy de otra manera, mejor repartidas que antaño. Su letra nos llama precisamente a nosotros, a los andaluces, a los individuos de Andalucía, para que seamos los que compartamos nuestra luz con los demás.

La verdad es que, con todos esos enredos lingüísticos que tanto gustan a la izquierda, la letra del himno quizás se haya quedado hasta para ellos algo 'demodée' con tanta exaltación al varón. Imagínense a esos vates adaptando sus versos en lenguaje inclusivo de andaluces y andaluzas. O distribuyendo esas invocaciones que a lo largo del himno se cantan «a la luz de los hombres» o por «las almas de los hombres» sin derivarlo ni extenderlo a todo el variado panel de nuevas denominaciones que del género se han dictado en la novísima legislación.

Y no sólo nos pasa a los andaluces, porque los catalanes también cantan a los segadores y no a las segadoras. O los valencianos, con lo de los hermanos que trabajan en el campo o en el taller, no con sus hermanas.

Los aragoneses son más inclusivos en su letra, los gallegos o los insulares más poéticos y, los vascos, que yo sepa, no tienen oficialmente letra en su himno porque, la que en su día escribió Sabino Arana, no les llegó a gustar a los demás y es que en eso, como en tantas otras cosas, son ellos los más españoles de esta tierra piel de toro, que ya lo decía Don Salvador de Madariaga en su magnífico ensayo: «España es un árbol que se yergue sobre el tronco de Castilla y se extiende en follaje lírico y grácil sobre Galicia y Portugal, en formas luminosas y plásticas sobre Cataluña, en flores de aroma y color sobre Andalucía, pero cuyas nervudas raíces son vascas». Ah, nuestro himno nacional tampoco tiene letra.

La Andalucía de 2023 tiene que de mirar desde su vigoroso presente a su decidido futuro. Ya no es sólo tierra de jornaleros, sino de modernidades, con adecuada formación y notoria investigación como para poner sus resultados a favor de la sociedad. Una tierra con más de 10 Universidades frente a las 11 de Cataluña o a las 15 de Madrid. Una tierra con casi 9 millones de habitantes frente a los 8 que puedan ser los catalanes o a los 7 a que tienden los madrileños. Con nuestras propias empresas y las ajenas que nos buscan. Con florecientes talentos. Y, por supuesto, con nuestra historia milenaria, tradiciones, cultura o gastronomía que hacen del turismo para quienes nos visitan algo mucho más que placentero.

Mi 28F no se compagina ya tanto con la literalidad del himno, sino con todo el capital humano y las posibilidades económicas a las que estamos llegando. No quedarnos sólo en pedir tierra y libertad, sino exigirnos a todos un futuro activo y solidario, «paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra».