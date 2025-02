«Aquí no pasa nada...». A menudo podemos escuchar este tipo de frases cuando alguien se refiere a si pueden pasar o no grandes ataques o sucesos violentos en la provincia de Cádiz. Incluso, en Andalucía. Sin embargo, esa expresión es peligrosa. No hay más temor que el no temer. Sobre todo el no prevenir y luego lamentar. Y por este motivo, por la seguridad de todos, estos días se pueden ver desplegados por Cádiz decenas de agentes- tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil- dando cobertura a una de las pruebas de regatas más importantes del mundo, SailGP.

Y, ¿por qué? Pues porque es necesario. Fundamental. Sin seguridad ninguno de estos eventos se celebra. Es más, es una de las condiciones absolutas para que los promotores de estas competiciones accedan a elegir un lugar para que les acoja. No es vano. Es sencillamente inteligente. Y cauto.

Estas semanas se está produciendo una espiral de violencia que sobrecoge. Hay una nueva guerra. Con tintes ideológicos claros. Pero además, aquí cerca, en Francia, justo ayer se tenía que desalojar el Museo Louvre y el Palacio de Versalles por una supuesta amenaza de bomba, después de que un yihadista checheno matara esta semana a un profesor e hiriera gravemente a otras dos personas, mientras gritaba 'Ala es el más grande'. Porque es un hecho. Europa y España sigue en nivel de alerta terrorista 4. Sobre 5. Es decir, el riesgo existe porque las autoridades así lo han constatado y, por ello, no aminoran ese aviso. Así que si usted ve estos días a tantos policías por la calle... todo tiene su explicación. Y sí, aquí puede pasar y por eso mismo se controla.