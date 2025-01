Las obras de la segunda fase de la terminal de contenedores de Cádiz ya son una realidad. El pasado marzo se puso la primera piedra de esta importante infraestructura portuaria y ahora acaba de arrancar el proyecto con la colocación de los bloques que formarán ... el perímetro del espacio que se ganará al mar. Serán 16 hectáreas que se sumarán a las 22 de la primera fase. En total 38 hectáreas y 1.000 metros de línea de atraque. Quedará aún la tercera fase de la terminal, pero esta obra aún no está definida a corto plazo. La importancia de esta obra se mide en el volumen de tráfico de contenedores que albergará la plataforma y en el flujo de barcos que podrá cargar y descargar en la Bahía. Cádiz ganará con ello más peso como plataforma logística una vez que la nueva terminal se abra a finales de 2026 o principios de 2027. Esta plataforma de mercancías será gestionada por Concasa. No obstante, el proyecto, clave para el desarrollo portuario, incluye además dos obras complementarias que ya están en curso. Se trata de la apertura de una línea ferroviaria, que conectará con la estación de Cádiz y que, a la vez, permitirán sacar por tren los contenedores. La segunda obra de envergadura es la construcción de un acceso rodado para camiones que incluye la apertura de un túnel por los terrenos que ocupa el astillero de Cádiz. El acceso rodado comenzó a construirse en 2017, pero un problema de inundación en el tramo del túnel paralizo la obra. Ahora se ha adjudicado su reacondicionamiento y todo apunta a que tanto la segunda fase de la terminal como el acceso ferroviario y el acceso rodado estarán acabados a finales de 2026. La nueva terminal es un proyecto que arrancó en 2010 con el objetivo de despejar el Muelle Reina Sofía, donde se encuentra la actual plataforma de contenedores, y trasladarla al Dique de Levante. El movimiento permite dejar el Muelle Reina Sofía para el atraque de cruceros y eliminar la presencia de contenedores del campo visual de la ciudad. Su construcción se planificó en tres grandes fases. En la primera de ellas se han ganado al mar 20 hectáreas con una inversión de 120 millones de euros y acaba de comenzar el trabajo de la segunda fase. La tercera, de gran envergadura, aguarda su momento. La terminal actual cuenta con unos 400 metros lineales de muelle de atraque y su calado es de once metros. Estas cifras se quedan cortas si las comparamos con la nueva terminal de mercancías que ya está construida en el extremo del puerto: cuenta con 20 hectáreas de terreno ganados al mar, 598 metros de línea de atraque y 16 metros de calado.

