Aunque sepamos que no, muchos lo hacen. Tenemos nuestros amuleto protector, nuestro entrar al campo de fútbol con el pie derecho, nuestros calzoncillos de la suerte y un largo etcétera de pequeñas supersticiones que como no iba a ser menos ocurren también en la Lotería de Navidad.

Según la página web del propio sorteo, remitiendo a un estudio de la página especializada Ventura24.es, los españoles lo admiten incluso «sin reservas» que cada año se agarran a una serie de ritos para intentar ganar El Gordo: «Frotar el décimo por el vientre de una embarazada, un calvo, la espalda de un jorobado o el lomo de un gato, son sólo algunas de estas supersticiones que se remontan muchos años en el tiempo y que aún hoy siguen vigentes».

El rito más típico, es el de buscar tu número favorito: que puede ser el de la suerte, el de tu fecha de nacimiento, el de la decimotercera copa de Europa del Real Madrid... Y encontrarlo y comprarlo, claro. Porque siempre has jugado con ese número y esta vez no puede ser diferente, o porque tienes el pálpito de que tal número va a tocar y no puedes permitirte no tener ese boleto.

Luego, además de los típicos, hay otros clásicos rituales y supersticiones relacionados con las monedas. Los muy supersticiosos con este sorteo llevarán una moneda de oro junto al décimo si lo lleva en la cartera, o un alfiler en la chaqueta el día del Sorteo. Hay quien también se guarda una llave de hierro antigua en el bolso. Y hay que esconder monedas por los rincones de la casa por eso de que «el dinero atrae al dinero» y evitará cualquier acción que pueda conllevar mala suerte, como pasar por debajo de una escalera, cruzarse con un gato negro.

Y es que desde que se hiciera efectivo el sorteo en 1812, son muchas las costumbres y ritos que se han ido estableciendo y que forman parte de la cultura navideña. Otro de los típicos y más llamativos es la de intercambiarse lotería con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

De hecho, según la encuesta que mencionábamos inicialmente, cuatro de cada diez usuarios son partidarios de esta práctica, considerada símbolo de amor y esperanza. Por el contrario, un 11,2 por ciento cree que la Lotería no debe regalarse, «porque entonces no toca».

