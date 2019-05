Jan Zahradil: «A Vox lo veo ya como miembro de nuestra familia europea»

Seguir F.J. Calero @fj_calero Actualizado: 23/05/2019 03:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El checo Jan Zahradil (Praga, 1963), primer candidato del Este a presidir la Comisión por los Conservadores y Reformistas de Europa (ACRE-ECR), pide a la UE más flexibilidad y no dejar de lado las identidades nacionales. Altos cargos de Vox se han reunido en los últimos meses con ACRE y hasta visitaron Polonia para verse con el influyente Jaroslaw Kaczynski, del partido de Gobierno Ley y Justicia (PiS), que colidera junto a los conservadores británicos el tercer grupo de la Eurocámara (70 escaños).

A falta de confirmar todavía su familia europea, Vox tendrá que decidirse entre los conservadores proTrump de ACRE y los nacional-populistas de Salvini y Le Pen, que felicitaron a Abascal por sus resultados el 28-A.

Les etiquetan de euroescépticos, pero su retórica se aleja de la de Salvini y Le Pen. ¿Cómo se definen?

Prefiero el término «eurorrealistas», que para mí significa poder reconocer los límites de la integración. No creo que la UE deba convertirse en un Estado. He viajado mucho durante mi campaña y la gente está seriamente insatisfecha con el ‘statu quo’. Sienten que la UE está interviniendo demasiado en sus vidas. Es hora de que dejemos atrás el modelo obsoleto de «talla única». No necesitamos una solución europea para cada problema. En el debate, los candidatos admitieron que la UE necesitaba cambiar. Pero, ¿cómo se puede tomar en serio a cualquiera de ellos cuando fueron los partidos constituyentes (PPE, Socialistas y los liberales de ALDE) quienes llevaron a la UE al estado actual?

En España, todavía estamos preguntando a Vox en qué grupo se incluirá en el próximo Parlamento Europeo. Reconocieron vínculos más fuertes con su grupo, pero la alianza de Salvini no se ha descartado todavía. ¿Cómo es la relación con Vox? ¿Tienen ustedes muchos puntos en común con ellos?

Tenemos muy buenas relaciones con el partido Vox. Nos hemos reunido varias veces y de hecho hemos discutido la posibilidad de que se unan a ECR/ACRE después de las elecciones. Los veo ya como miembros de nuestra familia. Hemos encontrado puntos en común en muchos temas, tanto políticos como económicos.

Según algunos análisis, uno de los principales obstáculos para Vox podría ser la presencia de los aliados flamencos de Puigdemont en el grupo ECR. ¿Están ustedes considerando priorizar las demandas de Vox a las de Nueva Alianza Flamenca (NVa)?

No me gusta especular. Tendremos que esperar los resultados de las elecciones. Pero, a diferencia de todos los demás grupos, respetamos posiciones nacionales específicas de nuestros partidos miembros en temas delicados.

En el debate de candidatos usted incidió en la brecha entre Europa del Este y Oeste...

Mire, mi país, la República Checa, se unió a la UE hace 15 años junto con otros nueve países. Pero incluso después de estos 15 años, ninguno de nosotros es tratado como un socio igualitario. El centro de gravedad político de la UE está tristemente atrapado en algún lugar entre París y Berlín.

Te daré un ejemplo de mi propio país. El 90% de los ciudadanos checos quiere quedarse en la UE, pero el 75% no quiere entrar en el euro. Estar a favor de la UE no significa que tenga que estar de acuerdo con todo lo que hace.

Si se desea cambiar el sentimiento negativo de los europeos del este hacia Bruselas, hay que darles una razón para creer que su voz es tan escuchada como la Francia o Alemania.

El vicepresidente de la Comisión y candidato de los socialistas, Frans Timmermans, ha sido la voz más dura contra ciertas reformas en Polonia y Hungría. Además, Bruselas está avanzando en la vinculación del presupuesto de la UE con el Estado de Derecho. ¿Cuál es su declaración al respecto?

En primer lugar, sólo un poder judicial independiente puede decir si ha habido o no una violación del Estado de Derecho. En nuestro caso, es el Tribunal de Justicia Europeo para los estados miembros de la UE o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para los miembros del Consejo de Europa. Que yo sepa, Timmermans no representa a ninguna de estas instituciones y creo que solo está jugando juegos políticos.

¿Cómo espera el grupo ECR mantener su posición influyente en la Eurocámara ante el previsible declive de los tories?

Incluso si los conservadores británicos no se presentaran a las elecciones, podríamos mantener nuestros números actuales porque la mayoría de nuestras formaciones están obteniendo mejores resultados que en 2014. Soy optimista y creo que algunos de nuestros colegas británicos volverán después del próximo domingo y nos harán aún más fuertes y, por supuesto, nos complace darles la bienvenida.