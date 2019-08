Trump sugiere usar bombas nucleares contra los huracanes El presidente habría planteado en una reunión la opción de emplear armas atómicas para evitar que los ciclones llegaran a formarse, según el portal «Axios»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, sugirió durante una reunión la posibilidad de lanzar bombas nucleares sobre los huracanes antes de que alcancen territorio estadounidense, según reveló este domingo el portal de noticias Axios.

De acuerdo a la publicación, Trump preguntó durante una reunión sobre huracanes si sería posible lanzar bombas atómicas en el ojo de los mismos para evitar que llegaran a formarse por completo. Según una fuente anónima citada por Axios, las personas que asistieron a la reunión se quedaron «perplejas». El sitio no especifica cuándo habría tenido lugar dicho encuentro.

Pese a lo sorprendente de la propuesta, la idea de Trump no es nueva. Su origen de remonta a la década de 1950, cuando un científico que trabajaba para el gobierno de EE.UU. –entonces bajo la presidencia de Dwight Eisenhower– planteó la posibilidad de usar armas nucleares para combatir un fenómeno meteorológico que acostumbra a golpear con regularidad territorio norteamericano. Desde entonces, la idea ha resurgido con relativa frecuencia, si bien el consenso científico es que no funcionaría. La Agencia Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) tiene una página dedicada a dicho asunto.

«En cada temporada de huracanes, se sugiere siempre la posibilidad usar armas atómicas para tratar de destruir las tormentas», puede leerse en la web. Una bomba no solo no alteraría la tormenta, sino que los vientos propagarían las lluvias radiactivas rápidamente a las tierras cercanas, agrega la agencia, que añade que «no hace falta decir que no es una buena idea».