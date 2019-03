Trump busca venganza contra los responsables de promover la investigación trama rusa

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este martes que se garantice que EE.UU. no vuelva a pasar por una investigación como la de la trama rusa, mientras que la Casa Blanca y sus aliados buscaban venganza contra quienes promovieron esa indagación.

La recién concluida pesquisa del fiscal especial Robert Mueller ensombreció los dos primeros años de Gobierno de Trump, y ahora el mandatario está decidido a sacar partido político de la conclusión difundida por el Departamento de Justicia, según la cual no hubo coordinación entre Rusia y su campaña electoral en 2016.

«El informe de Mueller fue buenísimo. No podría haber sido mejor. Dijo: 'No hubo obstrucción, no hubo coordinación'. No podría haber sido mejor», proclamó Trump en declaraciones a los periodistas en el Senado.

Un día después de pedir medidas contra aquellos que han «traicionado al país» al promover la investigación de Mueller, Trump opinó que esa presunta conspiración contra él provino de las esferas «más altas» del Gobierno estadounidense.

«Lo que ocurrió es una vergüenza. No creo que nuestro país deba permitir que esto vuelva a ocurrir de nuevo, jamás», recalcó.

La Casa Blanca, la campaña de reelección de Trump y sus aliados en el Congreso han comenzado ya a apuntar contra esos presuntos «culpables» de lo que consideran una investigación políticamente motivada, un grupo aún difuso que abarca desde los medios de comunicación hasta, potencialmente, el expresidente Barack Obama (2009-2017).

«Creo que usted conoce la respuesta», respondió Trump a un periodista que le preguntó si consideraba que Obama, quien estaba en el poder cuando el FBI abrió en 2016 su primera pesquisa sobre la injerencia rusa, estuvo implicado en esa supuesta campaña partidista.

«Los medios de comunicación generalistas están siendo atacados y ridiculizados en todo el mundo por ser corruptos y FALSOS. Durante dos años, impulsaron el delirio de la coordinación con Rusia cuando sabían que no la hubo. ¡Son verdaderamente el Enemigo del Pueblo!», tuiteó además Trump.

The Fake News Media has lost tremendous credibility with its corrupt coverage of the illegal Democrat Witch Hunt of your all time favorite duly elected President, me! T.V. ratings of CNN & MSNBC tanked last night after seeing the Mueller Report statement. @FoxNews up BIG!