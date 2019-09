Según una encuesta, el 51% de los norirlandeses aprobaría una unificación con la República Irlandesa

Las consecuencias de una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea de manera abrupta podrían ser fatales. El jueves, se publicaron cinco documentos que avisaban del desabastecimiento de la población por falta de alimentos, medicinas y gasolina.

Ese mismo día, fue publicada una encuesta en Irlanda del Norte que mostraba que más de la mitad de los votantes estarían a favor de una reunificación entre las dos Irlandas.

La encuesta, publicada por el empresario y político Lord Ashcroft muestra que el 45% de los encuestados dijo que votaría para quedarse en el Reino Unido, mientras que el 46% dijo que elegiría unirse a la República de Irlanda. Este margen cambia cuando aquellos que no votarían o no saben qué votarían se sacan de la ecuación y los resultados desglosados serían del 51% por la unificación frente al 49%.

