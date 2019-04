Notre Dame: 12 + 1 ilustraciones para el recuerdo

Un Quasimodo entristecido ha protagonizado cientos de ilustraciones tras el incendio de la catedral de Notre Dame de París. El personaje principal de la obra «Notre Dame de Paris (Nuestra Señora de París)», del escritor francés Victor Hugo, es un emblema en lo relacionado al templo, gracias también a Disney.

Las redes sociales han servido de escaparate para que ilustradores y viñetistas expresen su particular homenaje a una Señora con siglos de historia y a la que el fuego ha dejado heridas que tardarán en cicatrizar.

Notre Dame was in midst of a 20 years restoration before massive blaze.#illustration#conceptual#news#Paris#NotreDame#NotreDameFire#NotreDamedeParis#NotreDameCathedral#restorationpic.twitter.com/55ZfW1itKb