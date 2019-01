Maduro asegura que viajó al futuro y regresó: «todo saldrá bien en el país» En 2014, el gobernante aseguró que se le apareció un «pajarito» que le dijo que Hugo Chávez estaba feliz y lleno de amor

El gobernante venezolano Nicolás Maduro sorprendió este lunes a las Fuerzas Armadas de su país cuando durante una inspección de los preparativos del Ejercicio Militar Soberanía 2019 aseguró que «había viajado al futuro y regresado».

«Tengan la certeza de que todo saldrá bien y de que saldremos más fuertes y más sabios de toda esta coyuntura. No podrá un puñado de inmaduros improvisadores dañar la vida republicana de Venezuela», aseguró el gobernante.

«Tengan la seguridad. Se los digo con certeza. Ya yo fui al futuro y volví y vi que todo sale bien y que la unión cívico-militar le garantiza la paz y la felicidad a nuestro pueblo», remató.

Las redes sociales estallaron en memes y comentarios sobre el discurso del mandatario, no reconocido por la mayoría de las naciones latinoamericanas.

Un tuitero dijo que al gobernante las drogas «lo tienen loco», mientras que un tercero aseguró que «si el futuro es como Cuba, entonces no estamos bien».

En 2014, Maduro aseguró que se le apareció un «pajarito que le dijo que Hugo Chávez «está feliz y lleno de amor de la lealtad de su pueblo», durante la celebración del que hubiese sido el 60 cumpleaños del líder de la llamada «revolución bolivariana». «Les voy a confesar que por ahí se me acercó un pajarito, otra vez se me acercó y me dijo (...) que el comandante (Chávez) estaba feliz y lleno de amor de la lealtad de su pueblo (...) debe de estar orgulloso», dijo Maduro durante la fiesta de ese aniversario, en Barinas.