La Liga de Salvini, primer partido italiano Según una encuesta, supera en 3,5 % al M5E, gracias a su política contra los inmigrantes

Ángel Gómez Fuentes

Seguir Actualizado: 09/09/2018 02:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Liga de Salvini se ha convertido en el primer partido de Italia con el 33,5 % en intención de voto, duplicando prácticamente el resultado del 4 de marzo (17,5 %). Supera al Movimiento 5 Estrellas, que se sitúa en el 30 %, dos puntos por debajo del porcentaje obtenido en las elecciones generales, según una encuesta publicada por el Corriere de la Sera. A sus espaldas se sitúa el Partido Democrático, con el 17 %. Se considera excelente este resultado obtenido en solo tres meses por el vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini, gracias en gran medida a su política contra la inmigración. Se da la circunstancia que por primera vez en décadas un partido político, la Liga, y su líder Matteo Salvini, ganan consenso de forma constante a pesar de los acontecimientos dramáticos e inquietantes que está viviendo el país. Hoy incluso los militantes del Movimiento 5 Estrellas son favorables a la política de Salvini contra la inmigración. Antes solo un tercio de los militantes del M5E eran partidarios de la dureza del líder de la Liga contra los inmigrantes; ese porcentaje ha crecido hasta los dos tercios.

Demagogia

La demagogia del secretario de la Liga contra la Unión Europea, la magistratura y la inmigración le ha hecho volar en las encuestas, pero ha creado una incertidumbre en el país, lo que se ha reflejado en fuga de capitales, bajada de la bolsa y prima de riesgo por las nubes. Su tensión con la magistratura alcanzó el viernes su grado máximo de forma peligrosa. Tras recibir el aviso de que era investigado por secuestro de persona por el caso de la nave Diciotti, el ministro del Interior se dirigió a los electores, acusando a la magistratura de querer frenar el cambio que encarna la Liga, al tiempo que subrayó que él había sido «elegido por electores», mientras «a los jueces no los ha elegido ninguno».

El jurista Raffaele Cantone, presidente de la Autoridad Nacional contra la corrupción, analizó así las palabras de Salvini contra los jueces: «Ese tono duro es preocupante. En occidente ninguno está contra la ley». El propio Salvini se percató de que había llegado demasiado lejos y este sábado rectificó: «No hay ningún golpe contra la magistratura. Respeto el trabajo de todos».

Solo anuncios y promesas

No es la única marcha atrás que se ha visto obligado a realizar Salvini, al igual que el otro vicepresidente del gobierno, el líder del M5E, Luigi Di Maio. Al cumplirse ahora los cien días de gobierno se comprueba que el balance en resultados es pobre. Sobre todo hubo anuncios y promesas, pero no hay dinero en las arcas del Estado para poner en práctica su programa. Ahora dice que serán necesarios 5 años. En solo tres meses, el que prometía ser el gobierno del cambio, ha pasado de gritar contra la Unión Europea asegurando que se iba a «superar el 3 % del déficit en relación con el PIB», a querer gobernar «respetando los vínculos europeos». El gobierno le ha visto las orejas al lobo, con la prima de riesgo que llegó casi a los 300 puntos, y ha tomado conciencia de que no se puede jugar con la propaganda contra la Unión Europea. Italia corría el riesgo de un tormenta financiera si no controla el déficit y se dispara aún su deuda pública. Está por ver si la marcha atrás de Salvini y Di Maio, que ahora prometen cumplir las reglas europeas, es solo una cuestión táctica. Pero, al menos, parecen entender que gobernar tiene un precio.