Increpan a una mujer por hablar en español durante un vuelo y varios pasajeros la apoyan hablando en español

La publicista Jaime Primak Sullivan ha compartido a través de Twitter el incidente xenófobo que sufrió durante un vuelo a Nueva York.

«Un hombre me acaba de pedir que "por favor deje de hablar español"», denuncia la mujer. «En su defensa, es muy temprano y es racista», añade en su mensaje, remarcando el componente discriminatorio sufrido en el avión.

Sin embargo, para sorpresa de Sullivan, «el hombre sentado a su lado empezó a hablar en español; y luego la azafata». «Nunca he querido levantarme y bailar más de lo que lo hago ahora», recalcaba en su tuit, en el que mostraba su alegría por la solidaridad recibida por parte de algunos integrantes del vuelo.

This man just asked me to “please stop speaking Spanish” on this plane to NYC (in his defense it’s very early and he’s racist) so the man next to him STARTED SPEAKING SPANISH and then the flight attendant and my GOD i have never wanted to get up and dance more than i do now.