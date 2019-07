Las graves divisiones de la extrema derecha en Grecia Amanecer Dorado se está hundiendo: en las recientes elecciones europeas, obtuvo solo un 4,88 por ciento de los votos y dos diputado

La extrema derecha griega, que en los últimos comicios estaba representada por un lado por el partido nacionalista de los Griegos Independientes de Panos Kaménos, y por el otro por Amanecer Dorado, de carácter neonazi, ha vuelto a sorprender en los últimos sondeos.

En las elecciones de este domingo, el partido Griegos Independientes ha desaparecido: tras su humillante resultado en las elecciones europeas de mayo, donde solo consiguió un reducido porcentaje, 0,80% (45,149 votos únicamente), el partido se ha deshecho y sus pocos votantes se dirigen a otras formaciones. Kamenos no convenció siendo socio minoritario del gobierno de Alexis Tsipras, ni cuando le dejó debido al Acuerdo de Prespa, en el que se reconocía al país vecino como la República de Macedonia del Norte. Su partido no quería esta solución, pero no consiguió mantenerse unido: dos diputados se pasaron a Syriza y dieron a los radicales la mayoría que necesitaban en el parlamento.

Cae Amanecer Dorado

Amanecer Dorado se está hundiendo: en las recientes elecciones europeas, obtuvo solo un 4,88 por ciento de los votos y dos diputados. Un dato muy alejado del resultado de enero 2015, cuando quedó como tercer partido tras radicales y conservadores, con un 6,3 por ciento de los votos y 17 diputados.

La caída del partido se debe, en parte, al juicio que se sigue desarrollando contra sus mayores dirigentes, comenzando por su Secretario General, Nikos Mijaloliakos. Dicho juicio se lleva a cabo con lentitud, dura ya más de cuatro años y tiene 69 acusados en total, por participación en organización criminal y otros delitos, comenzando por el brutal asesinato del rapero Pavlo Fissas en septiembre del 2013. Ilias Kasidiaris, su candidato para el ayuntamiento de Atenas, que era portavoz del partido y diputado, quedó relegado al cuarto puesto con solo cinco concejales, entre ellos Urania Mijaloliakos, la hija del secretario general. Quienes les votaron como castigo a las políticas de austeridad, a la reducción de pensiones, al aumento de la criminalidad y de la inmigración, ahora les están abandonando.

El partido ultraortodoxo

Muchos antiguos votantes de Amanecer Dorado y de los Griegos Independientes se han inclinado ahora hacia un nuevo partido, la Solución Griega, creado en el 2016. Ha sido la sorpresa de estas elecciones europeas, en las que obtuvo un 4,18 por ciento de los votos y un diputado, su fundador y dirigente Kiriakos Velópulos.

Velópulos es hijo de unos emigrantes griegos que trabajaron duro en Alemania. Su padres fue minero. Su madre, camarera de hotel en Essen. Velopulos fue enviado de niño para estudiar en Grecia con familiares, terminó la carrera de Historia, Arqueología y Periodismo. Con más de 25 libros publicados, fue dos veces elegido diputado con el partido populista de extrema derecha LAOS, que acabó disolviéndose. Se pasó a Nueva Democracia entre 2012 y 2015. Pero en el 2016 fundó un nuevo partido, la Solución Griega, que se basa en conseguir que Grecia vuelva a tener trabajo para todos, especialmente producción agrícola importante como la tiene ahora Holanda.

«No somos ni de derechas ni de izquierdas, somos Griegos», afirma. «Yo voy a trabajar todos los días, no voy al partido», dice en exclusiva para ABC. Tiene la ventaja de que él mismo ha trabajado durante años como periodista y es ahora un hombre de negocios. Entre sus empresas hay radios y televisiones locales y regionales y ha conseguido entrar en muchos hogares de esta forma, vendiendo productos. Afirma que finanza directamente su propio partido «gracias a mis ingresos, sin depender de nadie».

Entre sus posiciones está el construir un muro en Evro, la frontera por tierra entre Grecia y Turquía, para impedir que los traficantes consigan hacer entrar en el país a inmigrantes ilegales. También insiste en que se restablezca la pena de muerte para dichos traficantes de personas y de drogas, así como para los pederastas. Y se manifiesta ultraortodoxo pero no a nivel de las autoridades eclesiásticas, sino «cercano a los sacerdotes». Y, eso sí, es contrario al Tratado de Prespa por razones históricas.