Golpe a la mafia calabresa con el arresto de 75 personas en Italia y Suiza

En una gran operación policial de Italia y Suiza se detuvieron al alba del martes 75 personas acusadas de estar relacionadas con la Ndrangheta , la mafia calabresa, que hoy es la más poderosa del mundo al controlar gran parte del mercado de la cocaína. Además, hay otras 83 personas indagadas . Las acusaciones son diversas: asociación mafiosa, narcotráfico, lavado de dinero, registro ficticio de propiedades, corrupción y otros delitos, todos ellos agravados por ser realizados con los métodos de la mafia. Junto a las autoridades judiciales de Berna, la operación en la que han participado más de 700 policías italianos ha sido dirigida por Nicola Gratteri (62), quien, bajo escolta permanente desde hace 30 años, está al frente de una veintena de magistrados, como jefe de la fiscalía de Catanzaro, capital de la provincia homónima y de la región de Calabria.

Entre los detenidos e investigados, hay empresarios, políticos locales y profesionales liberales en varios sectores. Cabe destacar el arresto de algunos de los jefes mafiosos y subalternos del clan Anello, de la provincia de Lamezia Terme, que gestionaban un enorme tráfico de drogas. Por sus relaciones con la mafia ha sido detenido Francesco Antonio Stillitani, ex alcalde de Pizzo, que en el pasado fue dos veces consejero regional de Transporte y Trabajo.

Armas y dinero

El clan de los Anello podía contar con una considerable «potencia de fuego», según la policía, hasta el punto de que se ha secuestrado entre Calabria y Suiza un auténtico «arsenal» compuesto por rifles, kalashnikovs y pistolas de diferentes calibres, además de munición La operación es fruto de años de trabajo. Ha permitido el secuestro del «tesoro» de clan, por un valor estimado de más de 169 millones de euros, que consta de 124 terrenos, 116 locales, 26 sociedades, 19 empresas individuales, 84 vehículos, 2 motocicletas y varias cuentas bancarias.

La ministra del interior, Luciana Lamorgese, ha celebrado este éxito policial, que muestra una vez más que la mafia no conoce fronteras , según Lamorgese. En esta época de crisis por el coronavirus, las mafias, en particular la Ndrangheta que cuenta con gran liquidez, intenta hacerse con empresas en dificultades económicas. A este respecto, el fiscal Gratteri, que coordinó la operación, manifestó recientemente a ABC: «El gran objetivo de las mafias con la usura no es el de enriquecerse a través de ese medio, sino conseguir que al final el comerciante o el empresario al que se prestó el dinero se vea obligado a ceder su negocio. De esta forma, las mafias mantendrán esa actividad comercial, pero la utilizarán para reciclar el dinero sucio procedente, por ejemplo, del tráfico de cocaína».

