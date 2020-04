China debe responder

Francisco de Andrés SEGUIR Actualizado: 17/04/2020 01:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La información revelada ayer por el Washington Post sobre el laboratorio puntero en virología de China, el Instituto de Wuhan (WIV por sus siglas en inglés), que durante años recibió ayuda de Estados Unidos, no es una aportación más al festival de teorías de la conspiración presentadas desde el brote de pandemia. Se trata de dos informes diplomáticos de la legación norteamericana en Pekín, que en enero de 2018 alertaron de la falta de condiciones de seguridad en la investigación que el WIV llevaba a cabo con murciélagos, para estudiar brotes anteriores de coronavirus en China. Los dos cables diplomáticos abonan la tesis de que el nuevo Covid-19 fue transmitido desde el instituto hasta el mercado de Wuhan –distante a pocos kilómetros–, contradiciendo la teoría de Pekín de que el coronavirus surgió en este último. Las sospechas de que, por alguna razón, Pekín no quiere que se investigue al laboratorio de Wuhan parecen avaladas por otras circunstancias: la información de la visita de los diplomáticos en 2018 ha sido borrada de la página del WIV, el Gobierno chino se opone a que sean interrogados los científicos que allí trabajan, y el laboratorio de Shanghái que en enero publicó el genoma del Covid-19 ha sido cerrado.

El horror a la transparencia del régimen comunista chino puede tener efectos catastróficos, porque impide que la investigación de la cura y de la vacuna avancen al ritmo que exige la salud de toda la población mundial. Es probable que la difusión del virus al exterior del laboratorio se produjera por un error humano y no por culpa del sistema, y menos aún por alguna de las razones conspiranoicas que apuntan a delirios de poder chinos. Pero es evidente que a Xi Jinping –autoconvertido en benefactor de la humanidad con su prodigalidad en el reparto de material sanitario y consejos– no le interesa que se conozca la verdad. La presión del hasta hoy indolente organismo de Naciones Unidas es imprescindible. En esta fase de la crisis lo crucial no es establecer responsabilidades y culpas, sino conocer cómo se generó el nuevo coronavirus para poder prevenir en el futuro otra pandemia.

Francisco de Andrés Redactor

China debe responder es un contenido original de ABC.es