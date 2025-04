El cara a cara con Corbyn deja en el aire la mayoría absoluta para Boris Johnson

La seguridad, la inmigración, los impuestos…, pero sobre todo el sistema nacional de salud y el Brexit. Mucho Brexit . Esos fueron los asuntos principales en el último debate entre los líderes de los dos principales partidos políticos del Reino Unido antes de las elecciones del próximo 12 de diciembre. El encuentro cara a cara del viernes en la BBC no aportó nada diferente a lo que los votantes han escuchado durante toda la campaña.

Tanto Boris Johnson como Jeremy Corbyn se ciñeron a las líneas que se habían marcado previamente: Johnson repitiendo su mantra de que lo importante es salir ya de la Unión Europea, junto a su promesa de que la salida se producirá antes del 31 de enero; y Corbyn abanderando la lucha en favor del NHS , el sistema nacional de salud, orgullo de los británicos y venido a menos por los recortes. Otros temas sirvieron de relleno a la discusión, en la que no hubo ningún encontronazo reseñable.

Los expertos creen que este último debate no fue decisivo para los votantes, pero ni ellos ni las encuestas son capaces de predecir qué pasará. Hay una tendencia a favor de los conservadores que se refleja en las consultas de opinión, pero la diferencia no es tan grande como para dar por sentado que habrá un parlamento con mayoría absoluta. De hecho, la brecha entre laboristas y tories se ha ido acortando. Lo que sí parece estar claro es que los últimos días antes de los comicios no auguran grandes sorpresas, salvo que alguno de los candidatos tenga guardado un as bajo la manga.

«Pocos cruzan la brecha»

Al menos así lo cree Sir John Curtice, profesor de política de la Strathclyde University, investigador del NatCen Social Research y el think thank The UK in a Changing Europe. Este renombrado psefólogo se caracteriza por sus análisis exhaustivos de los movimientos electorales y, aunque asegura que no hace predicciones, sus «proyecciones» son bastante acertadas.

En un encuentro con periodistas en la Asociación de la Prensa Extranjera de Londres en la que participó ABC, Curtice aseguró que «toda la dinámica de estas elecciones gira en torno al Brexit» y que antes de votar «la gente necesita entender qué partido representa mejor su visión» al respecto. En un profundo análisis de las encuestas, así como del contexto de esta votación que podría cambiar por completo el intrincado panorama electoral , Curtice echó mano de un juego de números y de porcentajes. Según él, «si las encuestas son correctas, hay un 70% de posibilidades de que los conservadores obtengan la mayoría general que necesitan. Una ventaja de 10 puntos será suficiente si se traduce en las urnas. Pero si la ventaja no supera el 6%, entonces hay un 50% de posibilidades de un parlamento sin mayoría».

«La mayor parte del movimiento en las encuestas durante la campaña electoral consistió en que los votantes cambiaron su elección de un partido pro-Brexit a otro, o de un partido pro-referéndum a otro. Muy pocos votantes han cruzado la brecha del Brexit», señaló. Pero entre esos pocos están los laboristas de la clase trabajadora que apoyan a Johnson y los conservadores que ya no quieren salir de la UE aunque hayan votado sí al divorcio en el referéndum de 2016.

Curtice sostiene que, a pesar de que el Brexit no es el único tema importante en estas elecciones, sí es lo que les ha dado forma «y parece probable que lo haga en la última semana de la campaña». Y aunque los laboristas hayan construido una narrativa de políticas domésticas, el conflicto del NHS no es lo suficientemente poderoso como para atraer votantes del otro lado del Brexit. Tampoco lo son las acusaciones de antisemitismo contra los laboristas, de islamofobia contra los conservadores ni la politización del atentado del puente de Londres en el que dos personas fueron asesinadas por un terrorista en libertad condicional.

Durante el debate, lo que hicieron ambos contrincantes fue básicamente ajustarse a lo que dicen sus respectivos «manifiestos» o programas electorales . Pero «los manifiestos son para las elecciones como lo son las galletas para la Navidad», asegura Anand Menon, director del Reino Unido de The UK in a Changing Europe y profesor de Política Europea y Asuntos Exteriores en el King’s College de Londres, es decir, solo «promesas poco creíbles».

Caída de los liberales

Curtice cree que «a las encuestas les cuesta evaluar qué pasa con los indecisos y corren el riesgo de subestimar el apoyo a los laboristas de los jóvenes que dicen que no van a votar». Y aunque muchas personas ya tengan decidido su voto, «hemos tenido elecciones donde en la última semana ha habido cambios de última hora».

Con respecto a otros partidos, «la mayor sorpresa de la campaña electoral hasta ahora ha sido el fracaso de los demócratas liberales para capitalizar su posición distintiva en el Brexit. Jo Swinson ha hecho de Stop Brexit su mensaje central de la campaña», dice Curtice, pero el apoyo de los votantes no ha dejado de caer.

Y si el Brexit es lo más importante, aunque Boris Johnson obtuviera la mayoría absoluta, salir de la UE antes del 31 de enero es casi imposible. En palabras de Curtice, «es un plazo ridículamente ambicioso».