La XI edición de Copa Jerez se presenta mundialmente en Madrid Fusión

En el marco de la prestigiosa cumbre gastronómica Madrid Fusión, el Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y Manzanilla, en colaboración con la Federación de Bodegas del Marco de Jerez (Fedejerez), han presentado la XI edición de Copa Jerez Forum & Competition, el congreso internacional dedicado a los Vinos de Jerez y su papel en la gastronomía mundial, que tendrá lugar en Jerez de la Frontera los próximos 2 y 3 de junio de 2025.

Durante la presentación, que tuvo lugar en el stand de las DDOO Jerez y Manzanilla en el Pabellón 14.0 de IFEMA, se destacó la participación del equipo español finalista el concurso, que representará al país en la Final Internacional de Copa Jerez. Durante la presentación, el chef Willy Moya y el sumiller Juan Antonio Suanzes, del restaurante Poncio WM, ofrecieron una degustación de las armonías culinarias con las que competirán frente al resto de equipos finalistas: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, México, Países Bajos y Reino Unido.

Es la primera vez que personas ajenas al jurado oficial de Copa Jerez pudieron degustar el menú completo de alguno de los países participantes, una oportunidad única de la que disfrutó un público compuesto por periodistas gastronómicos y representantes de diferentes instituciones, como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o el ICEX, entre otros.

Carmen Aumesquet, Directora de Promoción del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, declaró durante su presencia en el acto que «Copa Jerez, como uno de los eventos internacionales más importantes del mundo del vino, tenía que estar presente en Madrid Fusión y formar parte de esta cumbre profesional de la gastronomía».

«El ICEX ha apoyado Copa Jerez desde su primera edición ya que creemos que la gastronómica como palanca para apoyar los Vinos de España. Este año, se ha incorporado México como nuevo mercado, un hecho que demuestra la versatilidad de los Vinos de Jerez para conectar con las gastronomías de todo el mundo. Creemos que esta línea de trabajo sitúa a los vinos de jerez en un nivel de excelencia absolutamente único, por lo que estamos muy contentos de volver a patrocinar Copa Jerez y el Sherry Forum el próximo mes de junio«, declaró María Naranjo, Directora de Industria Alimentaria en ICEX.

Poncio WM, el restaurante que representará a España

La propuesta con la que el equipo español se hizo con el primer puesto en la final nacional, tras imponerse a equipos de restaurantes como Bonam**, El Asador de Abel y El Ermitaño*, combina la creatividad culinaria con la versatilidad de los Vinos de Jerez, consolidándolos como una referencia en el ámbito gastronómico internacional.

El menú de la pareja del restaurante Poncio by WM, integrado por el chef Willy Moya y el sumiller Juan Antonio Suanzes, triunfó en la competición nacional con un menú compuesto por Ajo blanco con ventresca de atún madurada, maridado con Fino del Puerto de Bodegas Lustau; Manitas Wellington con carrillada ibérica al oloroso, acompañadas de Palo Cortado Dos Cortados de Williams & Humbert; y un Cremoso de praliné de avellana maridado con Cream La Bota 79 de Equipo Navazos.

«Cuando me presenté no pensé que pudiera llegar a ser finalista. Representar a España en Copa Jerez significa mucho para mí. El vino de Jerez es un referente de la gastronomía, y todo el equipo de Poncio by WM lo sabe», ha declarado Willy Moya durante la presentación de su propuesta para Copa Jerez.

El jurado español, compuesto por César Saldaña, Presiente del Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla, Eva Pizarro, Sumiller de Fierro* y profesora de GASMA, José Antonio Navarrete, Sumiller de Quique Dacosta*** y Juan Manuel Bellver, periodista y consultor gastronómico, destacó el equilibrio y la técnica excepcional de su propuesta.

Así será la XI edición del concurso Copa Jerez

El concurso, que se celebra cada dos años desde hace más de dos décadas, está organizado por el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, junto con Fedejerez. Este año, México se suma por primera vez a los países participantes, subrayando el carácter internacional y la expansión del evento. Cada uno de los ocho países participantes ha llevado a cabo una rigurosa y competitiva selección nacional, en la que los jurados han resaltado el altísimo nivel técnico y creativo de los equipos concursantes:

El restaurante Lorea, de Ciudad de México, estará representado por el chef Oswaldo Oliva y la sumiller Leticia Álvarez. Su propuesta ganadora incluye un taco de huitlacoche maridado con Oloroso Tradición VORS, y un postre de foie gras con crema helada de palo cortado. Su menú destaca por una narrativa de mestizaje que fusiona los sabores tradicionales mexicanos con los Vinos de Jerez.

El equipo del restaurante SOMM de Bélgica, compuesto por el chef Wim Goedertier y el sumiller Wim Casteur, presentará un menú que incluye una milhojas de carrillera ibérica armonizada con Amontillado Fossi, y un postre de higo caramelizado acompañado de Palo Cortado Medium Blend Boca Dulce. Su técnica impecable y maridajes perfectamente equilibrados impresionaron al jurado.

Desde el restaurante Sdr. Bjert Kro, en Dinamarca, el chef Emil Rask Bahr y la sumiller Jill Völcker acudirán a Jerez de la Frontera con un menú que integra un postre de masa fermentada con helado de caramelo de romero, maridado con Cream Sherry Tradición VOS. Con un enfoque que combina la tradición danesa y una visión contemporánea, Dinamarca defiende su título como ganador de la última edición internacional.

El restaurante Basiliek, con estrella Michelin en Países Bajos, será representado por el chef Yornie van Dijk y la sumiller Anne Marie Nijhoff. Su innovador menú resalta la versatilidad de los Vinos de Jerez mediante presentaciones impactantes que convencieron al jurado neerlandés.

El equipo de Midnight in the Garden, de Austin, Texas, compuesto por el chef Ryan Fox y el director de bebidas Alex Wheatley Bell, presentará el menú creativo que representa a Estados Unidos, con un trío de espárragos maridados con Fino Clásico de Fernando de Castilla, y un semifrío de acedera acompañado de Amontillado Medium Valdespino. Su originalidad y la cohesión en los maridajes fueron ampliamente elogiadas por el jurado.

Desde Essen, en Alemania, el restaurante Teko by Lange Rodriguez competirá en la gran final con el chef Jan Nachtigall y la sumiller Lily Hartley. Su menú incluye caballa maridada con Manzanilla Papirusa, cordero acompañado de Oloroso Seco Alfonso, y un postre de magnolia con Moscatel Cuesta. Mona Schrader, presidenta del jurado nacional, declaró que esta propuesta supone un avance significativo para la apreciación de los Vinos de Jerez en Alemania.

El equipo del restaurante Silo x Apricity de Reino Unido, formado por el chef Will Stoyle y la sumiller Zoé Donadio, destacó por su enfoque en la sostenibilidad. Su menú incluye un postre de remolacha maridado con Crema Cruz del Mar de Bodegas César Florido, mostrando un profundo conocimiento tanto del Jerez como de la sostenibilidad.

¿Qué es Copa Jerez?

Galardonado como Mejor Evento Internacional del Vino en los International Wine Challenge Awards, Copa Jerez Forum & Competition reunirá en su XI edición a algunos de los más importantes profesionales del mundo de la gastronomía y el vino.

Dos jornadas de ponencias, catas, degustaciones, visitas a bodegas, espectáculos, y la más impactante exhibición de cocina en vivo con motivo de la final internacional de la X Copa Jerez en la que los mejores restaurantes de 8 países compiten en directo para conseguir la mejor armonía con vinos de Jerez.