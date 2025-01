De la separación de Anne Igartiburu al dinero escondido de Pantoja

«Diez minutos»

Julián Muñoz se pregunta este miércoles dónde metió Isabel Pantoja el dinero de la venta de Guadalpín, La Pera, la discoteca y el restaurante que vendió la artista. Cuenta que una vez, al volver de América, le encontraron 90.000 euros en un bolso. La tacha de interesada al decir que cuando salió de la cárcel, intentó volver con ella pero esta no quiso: «Yo no tenía un duro y no le interesaría».

Comparte portada con Kiko Rivera y la entrevista que concedió el pasado domingo en «Diez minutos», en la que aseguró que su madre le debe 2.619.284 euros. Harto de la lucha que se trae con su madre, el Dj ya tiene un comprador para Cantora.