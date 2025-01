La metamorfosis personal de Pablo Iglesias

Tras su dimisión el pasado 4 de mayo, Pablo Iglesias ha decidido comenzar su metamorfosis personal cortándose la coleta. Un símbolo que le ha acompañado desde que dio el salto a la política a finales de 2013 tras fundar Podemos. Desde entonces hasta hoy, ha sido fiel a su estilo desaliñado tanto a la hora de vestir como de peinarse. Tuvo un amago de cambiar totalmente su imagen cuando concurrió a las generales en 2015, pero entonces los asesores de campaña lo descartaron ya que era romper con el signo que identificaba al líder de la formación morada y le podía perjudicar en las urnas. Hasta ese punto adquirió peso la coleta. Así que tuvo que conformarse con un recogido.

Pero la nueva era Iglesias, alejado ya de la política, tenía que empezar por eso precisamente, por un cambio radical en su pelo. Y para inmortalizar este histórico momento ha confiado en Dani Gago , su fotógrafo personal. Un profesional que se define a sí mismo como vallecano y antifascista y que ha seguido los pasos del expolítico desde el principio. La imagen, aunque parece un robado, está cargada de significado. En ella Pablo aparece leyendo el ensayo ‘¡Me cago en Godard!: Por qué deberías adorar el cine americano (y desconfiar del cine de autor) si eres culto y progre’, cuyo autor es el periodista de ‘La Vanguardia’ Pedro Vallín , quien por cierto dio la exclusiva del cambio de imagen de Iglesias.

Aunque en sus redes sociales todavía no ha actualizado su fotografía, sí lo ha hecho en su información. Ha borrado sus cargos y formación por la siguiente reflexión: «Caballero jedi según Vallín: ‘si vienes a por el rey mejor no falles’». Y es que el exlíder de Podemos es un entendido en la saga de ‘Star Wars’, donde los aprendices de jedi llevan una coleta que solo pueden cortarse cuando acceden al escalafón de caballeros. Y ese momento parece que él lo ha superado.

Como era de esperar las redes sociales se han llenado de divertidos memes sobre la nueva imagen de Iglesias que en cuestión de horas se ha convertido en ‘trending topic’. La mayoría han calificado su peinado a lo ‘Cayetano’ como el de un niño pijo.

«No tiene un pelo muy definido por lo que con ese corte se le acentúan más los remolinos y las ondas que tiene, sobre todo en la parte frontal. La verdad es que no se han esmerado mucho con el corte, ya que alguien con tanto volumen debería habérselo hecho o más corto o haberselo dejado largo, pero no medidas intermedias», explica a ABC, Raúl González , director de salones e imagen de Luis &Tachi. Este ha tenido la oportunidad de peinar a Iglesias en dos de los debates electorales televisados. «Pablo tiene buen pelo y en unos días tendrá que vaciarse la parte frontal porque le va a crecer con mucho volumen. La barba no se la ha retocado, se nota que no se la cuida sino que se quita espesor él mismo con una maquinilla eléctrica. Para tener los pómulos y el cuello bien definido y perfilado debería pasar por la peluquería mínimo cada diez días», apunta González.

El director de Luis&Tachi también piensa que estos cambios tan radicales se deben a algo que ha pasado en la vida de la persona o porque se quiere acabar con algo y es como una renovación. Vuelven a coger fuerza los rumores que apuntan a que su relación con Irene Montero , madre de sus tres hijos -los mellizos Leo y Manuel de casi tres años y Aitana de apenas dos -, no atraviesa por su mejor momento. Una crisis de la que comenzó hablarse por los corrillos del Congreso durante la pandemia, llegándose incluso a poner nombre a una tercera persona por parte de Iglesias. Algo que él mismo se encargó de desmentir. Muy hermético con todo lo que tenga que ver con su vida privada, tampoco ha confirmado si finalmente aceptará la oferta de Jaume Roures para cambiar la política por el mundo audiovisual. No se sabe tampoco qué ha hecho con el pelo de la coleta o si se ha guardado como trofeo un mechón.