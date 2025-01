El espeluznante motivo por el que Antonio David Flores quiso echar a su hijo de un coche en marcha El ex colaborador de Sálvame se plantó ante su hijo y, al parecer, le recriminó este comportamiento advirtiéndole con bajarle del coche en el que se encontraba.

Está todo preparado para que el próximo miércoles se emita el décimo episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en el que, entre otros asuntos, Rocío Carrasco abordará uno de los asuntos que mayor controversia y debate ha creado en las redes sociales: la verdad sobre el alejamiento de su hijo David .

Con la misma sinceridad con la que relató el difícil momento en que fue víctima de una paliza por parte de su hija , Rocío explicará con todo detalle cómo, al parecer, Antonio David Flores pudo alterar los pensamientos y las decisiones de su hijo enfermo para conseguir que dejara de considerarle una buena madre,

En el adelanto que Telecinco ha emitido horas antes de la emisión de este doloroso especial, Carrasco asegura que todo empezó a cambiar cuando Rocío Flores dejó de vivir en la casa materna. A su juicio, la influencia que la hermana y el padre ejercieron sobre él, convirtieron en insostenible la relación. Tanto es así que, según cuenta en algunos de los informes a los que ha tenido acceso ABC, el joven llegaría a confesar en sede judicial que cumplía con las directrices de su padre.

Un recreo escolar y un coche en marcha

En el siguiente episodio, Rocío relata como fue consciente de que David recibía la visita de su padre en el colegio, en horas lectivas. Según explica la hija de Rocío Jurado , Antonio David buscó la mejor forma para convecer a su hijo de que su madre no le quería. A pesar de lo complicado del asunto, no resultó del todo fácil.

Carrasco sostiene que, durante un viaje en coche, Antonio David y su hija iniciaron una conversación cuya protagonista principal era ella. Harto de las insinuaciones y comentarios que sobere ella estaban lazando, David no pudo contenerse y pidió a sus familiares que lo que estaban diciendo sobre su madre no era cierto «y que, porfavor, dejaran de hablar».

Esta defensa provocó, según cuenta Rocío, un grave altercado que podría haber dejado a su hijo tirado en cualquier carretera: « Mi padre me dijo que si volvía a hablar bien de ti o volvía a defenderte, me bajaba del coche y me volvía andando ", confesó el niño a la madre.