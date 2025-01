Los diez mejores bares para tomar cócteles en España

Paradiso

La coctelería clandestina en la que encontrar a Alessio Beltrami . Situada en el barrio del Born en Barcelona y oculta detrás de la nevera de un bar de pastrami, es una de las mejores barras de todo el mundo siendo incluida en The World’s 50 Best Bars 2020. Un lugar sorprendente y singular donde degustar alguno de sus famosos cócteles como 'Caribe Italiano', 'Bacco per Bacco' o 'Sea Heart'. Desde el local aseguran que cualquiera de ellos es una auténtica experiencia para el paladar.

Paradiso. Calle de Rera Palau, 4 (El Born, Barcelona).