Experiencias en plena ruta hacia el futuro

Desde segundo de Bachillerato hasta el final de un doble grado, cada recorrido académico supone toda una experiencia para adaptarse a un mercado laboral complejo y cada vez más abierto, más allá de fronteras.

Victoria Montaner. (4º de Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad CEU San Pablo)

«Siento que he dado un paso decisivo en mi formación»

«Viajar despertó mi interés por estudiar Comunicación Audiovisual y Periodismo. Comprendí que, aunque seamos diferentes, los seres humanos compartimos los mismos intereses y experimentamos las mismas necesidades. Muy pronto, entendí que el Periodismo es una actividad importante e imprescindible para crear una opinión y una sociedad libres y promover el cambio social». En su caso, sintió siempre una especial atracción por el entorno audiovisual: «Por eso, cuando supe que la Universidad CEU San Pablo ofrecía esta doble titulación, lo tuve claro».

Estos cuatro años se complementan con la realización de prácticas en el propio Gabinete de Comunicación de la universidad: «He podido poner en acción, en un entorno real y exigente, la teoría que había aprendido y siento que he dado un paso decisivo en mi formación». Victoria confía en que el aviso «los jóvenes lo tenéis muy difícil», ceda el paso ante sus conocimientos durante el doble grado y las habilidades que he desarrollado a través de las prácticas: «Estoy convencida de que podré remover conciencias a través de mi trabajo, transmitir opiniones serias y bien fundamentadas y, aunque pueda pecar de ilusa, ayudar a transformar el mundo».

Arancha Caballero 2º de Diseño (Universidad Complutense de Madrid )

«Estudiar en el extranjero me permitirá completar mi formación»

«La decisión de estudiar el grado en Diseño la tomé en mi último año de colegio, cuando me di cuenta de que lo que me interesaba de los ordenadores no era tanto los componentes físicos, sino el lado creativo del mundo virtual, como la creación de páginas web, imagen corporativa y visual, o incluso el propio diseño del ordenador. Y, efectivamente, creo que tomé la decisión correcta». Ideas claras que Arancha Caballero con el que será su próximo paso académico, personal: «Tengo bastante claro a lo que me quiero dedicar, y la oportunidad de irme de Erasmus a Hamburgo en el siguiente curso académico lo hace todo aún más fácil. Estudiar en el extranjero me permitirá completar mi formación con asignaturas que la facultad no oferta dentro del grado, y así ampliar horizontes y enriquecer mi experiencia personal y profesional».

destaca la satisfacción y los frutos conseguidos después de un enorme esfuerzo y trabajo a la hora de desarrollar un proyecto, «desde el diseño de una silla ergonómica hasta la señalética de un museo». Todo un mundo, y un futuro, abiertos ante ella: «En mi grado he aprendido que el diseño forma parte de nuestra vida cotidiana (no solo se trata de logotipos), y creo muy importante resaltar el valor que desde luego merece».

Paula Pérez. 3º de Administración y Dirección de Empresas (UNED)

«La experiencia me ha ayudado mucho a crecer personalmente»

Paula se enfrentó al que ella llama «mar de dudas» propio de casi todo el alumnado hasta el final de Bachillerato: «Parece que fue ayer cuando tuve que elegir qué carrera, qué salidas profesionales quería escoger. Mi elección no vino dada por vocación, quise guiarme por dos de las asignaturas que más me gustaban e ilusionaban al terminar Bachillerato: Economía y Matemáticas . Siempre me gustaron mucho por su practicidad». Después de surfear sobre el oleaje, decidió estudiar en la UNED porque un miembro de su familia conocía bien esta institución.

«Este sistema diferente me proporcionaba ciertas ventajas respecto a otros centros: compaginar mi carrera con la realización de otras actividades que quería desempeñar. La experiencia está siendo muy satisfactoria , me ha ayudado a crecer mucho personalmente, con sacrificio y tenacidad (aunque el sistema proporciona muchas facilidades, y me encuentro cómoda en él, requiere mucho esfuerzo). Destaco que el equipo docente de la Universidad está involucrado permanentemente», explica.

En el horizonte cercano, sus objetivos están dirigidos «100% al emprendimiento, para aprender a gestionar tanto mi propia empresa como a dirigir a un equipo para poder sacar los mejores resultados. Estudio Economía, Finanzas, ventas o gestión y organización empresarial… las salidas profesionales son amplias».

Nicolás Martínez de Urbina. 2º Ingeniería en Tecnologías Industriales (Tecnun - Universidad de Navarra)

«Me interesa aprender en todos los campos para formarme lo mejor posible»

Nicolás sabía lo que quería durante Bachillerato, y solo le faltaba precisar según se acercaba el final de ciclo: «Entre todas las posibilidades que ofrecen los estudios científico-técnicos, elegí la Ingeniería en Tecnologías Industriales al ser el grado que más conocimientos de la ingeniería abarca. No soy un apasionado de los motores, aerodinámica o electricidad en concreto, pero m e interesa aprender en todos los campos para formarme en esta etapa universitaria lo mejor posible».

El balance es muy positivo, como destaca Nicolás: «En primer lugar, mis expectativas en la elección de Tecnun han sido superadas , con proyectos prácticos y reales, trabajo en equipo, profesionalidad de un profesorado implicado en nuestra formación y acompañamiento. Y en segundo lugar, las prácticas en empresa me han dado una visión y conocimiento reforzado de lo que he estudiado durante los primeros años de la carrera, y me han ayudado a aprender cómo funciona una empresa desde una nueva perspectiva». Por sus gustos y aptitudes, se ve más afín a puestos de dirección de equipos que a un papel más técnico , pero, en todo caso, «para mí, la base es aprender lo máximo posible sobre las aplicaciones de la tecnología, que evoluciona cada día. Y así, ojalá, algún día ser capaz de desarrollar mis ideas y montar mi propio negocio a partir de ellas».

Álvaro Palacio. 2º Ingeniería de la Energía e Ingeniería Ambiental (Universidad Rey Juan Carlos)

«Creo que ambos grados se complementan bastante bien»

«Me lancé (señala Álvaro) a escoger este doble grado porque consideraba que la Energía y el Medio Ambiente eran dos de los temas con más relevancia en la actualidad y que preocupaban a más gente. Creo que ambos grados se complementaban bastante bien, dando cabida a casi todas las ciencias y otras asignaturas necesarias com o ADE, Globalización o Derecho». Estudios propios del siglo XXI sobre los que el joven estudiante subraya otros dos factores a tener en cuenta, en este caso, para elegir la URJC: «Destaco la modernidad de las instalaciones y la juventud del profesorado. El campus de Móstoles ofrece muy buenas oportunidades de sentirte como en casa, o incluso mejor, por ejemplo, en mi propio caso, pudiendo estudiar en el césped al aire libre».

Además, Álvaro resalta la importancia de aspectos como «los muy buenos e internacionalmente valorados Cursos de Debate y Modelos de Naciones Unidas , buenas opciones de complementar el estudio durante el año». Y en cuanto a la necesaria, y tozuda, presencia de la empleabilidad, señala los datos a favor de su opción: «Creo que esta carrera debería ser, dentro de unos años, de las más relevantes en entornos regionales y nacionales, dada la progresiva apuesta de todos los sectores económicos por el ‘Net Zero’ y la necesaria contratación de expertos en medio ambiente. Por esto último, también considero una gran decisión haber escogido esta carrera».

Irati Ortuondo. 2 º Bachillerato (Colegio Jesuitas Durango) / High School Estadounidense (Academica School)

«Piensa en tu futuro, ponte retos y organizate»

«Acabo de finalizar dos bachilleratos simultáneamente, he obtenido una calificación de 13,828 para mi acceso universitario, me apasionan la astronomía y la física, los satélites y sistemas de comunicación, en mis rutinas no puede faltar el deporte (Baile moderno y «Kick boxing») , la organización del tiempo, el aprender a aprender día a día...» Sin duda, Irati sabe cómo organizarse. Esencia del desarrollo personal y profesional, en plena época de transición entre ciclos formativos: «En mi mochila llevo haber aprendido a dar el 100% en todo momento, la importancia de formarse lo más completamente posible para con ello alcanzar ser buena persona, buen profesional y, así, formar parte constructiva de la sociedad. Y por supuesto, llena de agradecimiento con mis padres y con instituciones como Jesuitas y Academica».

Llega el turno de una nueva etapa, la universitaria, en la que estudiará Ingeniería de Telecomunicaciones. «He elegido (comenta) la Universidad Politécnica de Cataluña. Hablo castellano, euskera, inglés y francés, así que, además, me he marcado un nuevo reto, el catalán». Seguro que saca tiempo, fiel al lema que nos comenta: «Piensa en tu futuro, ponte retos y organízate»