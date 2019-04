Así termina la batalla legal entre David Bisbal y Elena Tablada por su hija El artista demandó a su exmujer por considerar que había hecho un uso indebido de la imagen de Ella en redes sociales

ABC Madrid Actualizado: 30/04/2019 20:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas David Bisbal y Rosanna Zanetti vuelven a casa con el pequeño Matteo

David Bisbal atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional. El artista, que acaba de ser padre de su primer hijo en común con Rosanna Zanetti, Matteo, ha recibido la noticia de que ya se han agotado las entradas para su próximo concierto en Las Ventas de Madrid.

Sin embargo no todo es tan bonito de puertas hacia dentro. Esta alegría se ha visto empañada en los últimos meses por la batalla judicial que el almeriense y su exmujer, Elena Tablada tenían pendiente. Y es que el artista demandó a la empresaria porque considera que hace un uso indebido de la imagen de su única hija en común, Ella, en las redes sociales.

La empresaria, al conocer la demanda declaró a la revista «¡HOLA!» que no entendía las acusaciones: «Yo no hago nada que no haría cualquier madre orgullosa de su hija. Siempre protegiéndola, cuidándola y haciéndola feliz». Pero la expareja se tuvo que ver las caras en los tribunales, concretamente el día siguiente del nacimiento del pequeño Matteo.

Hoy, finalmente, se ha concedido el resultado de la sentencia. La revista «¡HOLA!» ha publicado la resolución que pone fin al enfrentamiento de la expareja, a la que han tenido acceso: ninguno de los dos tendrá que hacerse cargo de los costes del juicio ni Tablada tendrá que eliminar las imágenes de su hija que ya aparecen en su perfil de Instagram.

No obstante, se ha determinado que, a partir del momento de la resolución los dos tendrán que limitar las publicaciones de la menor, y estas tendrán que cumplir algunos requisitos: no podrán mostrar su rostro, deberán proteger su intimidad y, además, no vincular su imagen con ninguna marca o producto.