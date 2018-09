«Sálvame» Radicales medidas de seguridad en la boda de Belén Esteban para evitar que destapen (de nuevo) la exclusiva El pasado lunes, las web del corazón amanecían con la noticia de la semana: La boda de Belén Esteban. Una exclusiva que la colaboradora había pactado y que sin embargo se filtró a los medios pocos días antes

El pasado lunes, las web del corazón amanecían con la noticia de la semana: La boda de Belén Esteban con su novio Miguel Marcos. Una exclusiva que la colaboradora había pactado con la revista «Lecturas» para la publicación de este miércoles y que sin embargo se filtró a los medios pocos días antes. Fueron muchos los reporteros que se desplazaron hasta Paracuellos del Jarama para intentar confirmar los fuertes rumores, sin embargo la «princesa del pueblo» se limitó a responder: «Me voy a poner el bikini y no voy a salir de mi casa hasta que vaya el sábado al Deluxe», contestaba con cierto tono sarcástico.

Por su parte, sus compañeros de «Sálvame» se mostraban indignados por enterarse de la noticia de la boda de su «amiga» a través de los medios y no por ella. La que más afectada afirmaba sentirse fue Mila Ximénez, íntima amiga suya, quien se tomaba como una ofensa a su fidelidad: «Hasta ahora no la hemos fallado y no hemos filtrado nada sobre su vida», aseguraba en relación a su tortuosa relación con Toño Sanchís y los problemas que sufrió hasta que ganó el juicio. Como ya dijo la protagonista, habrá que esperar al sábado para que pueda explicar el por qué de tanto secretismo entre sus amigos.

La colaboradora tiene pensado vender una exclusiva con su boda a alguna de las revistas del corazón por una cifra astronómica. Para que no vuelva a ocurrir lo de esta semana, la «princesa del pueblo» se someterá a unas fuertes medidas de seguridad que controlarán toda la ceremonia y posterior celebración. Por lo que se ha podido saber hasta ahora, ningún invitado podrá entrar en la finca con suteléfono móvil, para evitar que se hagan fotos o se graben vídeos que puedan aparecer en los medios.