El puñetazo de Willy Bárcenas a un productor que se «alegraba» de que su padre estuviese en la cárcel El cantante perdió los nervios a pesar de que siempre se ha mostrado dispuesto a hablar con la prensa sobre su familia con total normalidad

ABC

Guillermo «Willy» Bárcenas, vocalista de la banda Taburete, reconocía al comienzo de su carrera musical que mucha gente iba a sus conciertos por el «morbo» de ver al hijo del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, quien hace un mes era condenado por la Audiencia Nacional a 33 años de cárcel en el marco de la trama Gürtel.

Cansado de las reiteradas preguntas sobre su progenitor, Guillermo auguraba durante una entrevista con ABC: «Dentro de nada dejará de importar que sea ‘‘hijo de’’». Cuando salió pública la sentencia, el joven no ocultó su estado de ánimo en las redes sociales sobre el futuro de sus padres: «Cuando la vida se ensaña contigo y te apalea con fuerza, no debes darte por vencido, debes ser más fuerte que la vida misma y seguir adelante. Si te tira una vez, levántate dos veces mas, gánale tiempo al tiempo, así te harás más fuerte y no habrá nada que te pueda derrotar», escribía en su perfil de Instagram.

Desde ese día poco se ha sabido de Luis Bárcenas y su hijo se ha centrado en su gira musical. Todo parecía volver a la normalidad hasta que el pasado sábado 23 de junio el artista perdió los nervios con el director artístico y productor José Gallardo, al que le propinó un puñetazo después de que este dijese que se alegraba de que su padre estuviese en prisión.

La noticia, confirmada esta mañana por ABC, ha sido un duro varapalo para el joven que siempre se ha mostrado dispuesto a hablar con la prensa sobre su familia con total normalidad. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Willy Bárcenas, sin embargo el joven músico ha preferido no dar declaraciones y dejar que este incidente se olvide lo antes posible.