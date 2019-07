La presión de Penélope Cruz por lucir perfecta después de dar a luz «La primera vez me obligué a mi misma a ser una superwoman, empeñada en dar a luz de forma natural y doce horas después dejar el hospital en tacones», ha revelado durante una entrevista

A pesar de la obsesión de los Bardem-Cruz por la discreción y por salvaguardar lo más posible su intimidad del apetito de los medios, los actores no pudieron ocultar la noticia de la llegada primer vástago de la pareja (Leo) en enero de 2011. Tampoco el de la llegada de la primera niña (Luna) a la familia tres años después.

Tras el segundo nacimiento, Penélope Cruz y Javier Bardem decidieron volver definitivamente a España para instalarse en el chalé que poseen en la urbanización Valdelagua de San Agustín de Guadalix. Un exclusivo enclave al norte de la capital.

Esta semana, la actriz ha concedido una entrevista a Gwyneth Paltrow en Londres, en la que se ha sincerado sobre la maternidad: «Me di cuenta de la cantidad de cuentos de hadas, películas y mensajes de la sociedad que me han llegado porque la forma en que salí del hospital la primera vez y la manera en que lo hice la segunda. Éramos dos mujeres diferentes», aseguró durante la entrevista que recoge el diario británico «Daily Mail». «La primera vez me obligué a mi misma a ser una superwoman, empeñada en dar a luz de forma natural y doce horas después dejar el hospital en tacones. Ahora echo la vista atrás y me pregunto ¿Quién te pidió que hicieras eso? ¿Quién te pidió que no delegaras, que sintieras que tenías que hacerlo todo por ti misma las 24 horas del día y te olvidaras de cuidarte?» y añadió: «Esto no tiene nada que ver con el feminismo. Haciendo eso no me estaba respetando a mi misma».

Algo que le hizo cambiar durante su segundo embarazo: «Decidí que iba a estar tres días en el hospital. Estaba en la cama con el bebé y venían mi hijo y mi marido, que me ayudó mucho. Necesitas darte cuenta de que necesitas comer, dormir y darte una ducha».