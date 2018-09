El misterio de Erica Herman, de «cazafortunas» a salvadora de Tiger Woods Se conocen pocos datos de la actual pareja del golfista, a quien conoció hace una década en su restaurante de Florida. ««Parecía un cachorrito, siempre detrás de él», aseguran los amigos del deportista

ABC

Cinco años después, Tiger Woods ha vuelto a ganar. El golfista sigue su camino hasta la cima tras despeñarse por su adicción al sexo y su escandaloso divorcio de su Elin Nordegren. Y en ese camino le acompaña Erica Herman, quien a sus 33 años ha pasado de ser el hazmereír del círculo cercano del deportista a su pareja.

En estos años, Woods ha visto como la prensa informaba de que, durante su matrimonio con Nordegren, se había acostado con otras 120 mujeres. Entre ellas, Herman. A ella la conoció hace una década en un restaurante que el golfista abrió en Florida, The Woods Jupiter, donde Erica trabajaba como encargada.

Cuando su romance salió a la luz, el círculo cercano de Tiger la definió como una «cazafortunas» y una «juerguista» que quería vivir del deportista. Dicen que Herman le persiguió durante una década esperando que cayera en sus brazos. «Parecía un cachorrito, siempre detrás de él. No sé si mujer lo sabía, pero me sorprendería que no lo hiciera», señalan esas mismas fuentes.

Según publica «The Sun», Herman dejó su trabajo en el restaurante el pasado mes de febrero. Cuatro meses antes, habían hecho pública su relación y disfrutaron de unas vacaciones con los hijos de Woods, Sam y Charlie, en Bahamas.

Tiger Woods y las mujeres

Tras su divorcio, el estadounidense tuvo varias parejas, como las estilista texana Kristin Smith o la esquiadora Lindsey Vonn. Y, según el tabloide británico, engañó a todas con Herman.

«Kristen lo sospechaba, pero él lo negaba siempre», explican, «Lindsey se enteró que siempre que se iba de viaje, estaba con otras mujeres. Pasó lo mismo que pasó Elin».

El matrimonio de Tiger Woods se vino abajo en 2009, cuando su exmujer descubrió que durante cada torneo, el golfista disfrutaba de la compañía de chicas de compañía. Nordegren se divorció con un acuerdo de 72 millones de dólares y el deportista comenzó su terapia para rehabilitarse de lo que aseguraba era un adicción al sexo.