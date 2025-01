María Teresa Campos, humillada: «Bigote Arrocet me dijo adiós por WhatsApp y que no le buscara»

María Teresa Campos y Edmundo «Bigote» Arrocet pusieron la semana pasada punto final a su relación. Así lo afirmó la televisiva a través de un comunicado, leído por su hija Terelu en «Viva la vida». «A lo largo de estos años se ha especulado con crisis y rupturas infundadas. Las relaciones duran más o menos tiempo, a veces toda la vida o, como en mi caso, casi seis años. Quiero manifestar que nuestra relación se ha roto recientemente». A su vez, la matriarca pidió respeto para que la «dejen vivir tranquilamente estos difíciles momentos».

Desde ese momento, los programas del corazón han trabajado sin descanso para descubrir los motivos por los cuales la pareja ha decidido terminar con su historia de amor. En un principio se dijo que fue la presentadora la que había tomado la decisión por el tren de vida que llevaba su pareja. Sin embargo, pocos días más tarde, periodista Sandra Aladro desveló que «la decisión la toma de manera unilateral Edmundo el 29 de noviembre tras la celebración de su cumpleaños». Ante la atónita mirada de sus compañeros, la colaboradora confirma que el humorista dejó a la presentadora vía Whatsapp.

Y esta semana la propia María Teresa Campos lo ha confirmado a través de una entrevista con la revista «¡Hola!». « Por WhatsApp me dijo adiós , que no le buscara ni le llamara porque sería peor. No me parece bien cómo lo ha hecho» y asegura que «cierro la puerta a la reconciliación. Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo. He llorado mucho porque él era mi compañía. Mi amigo, mi amante, mi todo». A pesar de todo, «no pretendo tampoco decir nada malo de la persona con la que he estado casi seis años. Voy a contar la realidad. A día de hoy, no me puedo creer que no me quisiera».