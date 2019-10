La madre de Elena Tablada carga contra David Bisbal: «Sigue dando la lata» La guerra abierta entre la expareja parece no tener punto y final

Han pasado 8 años desde que David Bisbal y Elena Tablada decidieran poner punto y final a su matrimonio, fruto del que nació la única hija que tienen en común, Ella, que es lo más importante para ambos. No obstante, es precisamente un tema relacionado con su primogénita el que, aún a día de hoy, mantiene enfrentada a sus padres.

El almeriense decidió demandar a la diseñadora por considerar que el contenido que publicaba en sus redes sociales, y en el que aparecía la menor, vulneraba su «honor y derecho a la intimidad». Según sostenía el cantante, Tablada exhibía «públicamente la imagen de la hija que tienen en común», asociándola «a marcas publicitarias, a pesar de la falta de consentimiento paterno», que se había comunicado en reiteradas ocasiones.

Tal y como adelantaba hace unos meses la revista «¡HOLA!», el juez determinó que los dos tendrían que limitar las publicaciones de la menor, y estas habrían de cumplir algunos requisitos: no mostrar su rostro, proteger su intimidad y, además, no vincular su imagen con ninguna marca o producto. No obstante, parece que, tras una aparente calma, el enfrentamiento por este tema está más vivo que nunca.

Muestra de ello son las palabras de Elena Tablada, madre de la diseñadora, que recientemente acudía a una a una exposición del Museo Thyssen de Madrid. Allí, no ha mostrado reparos a la hora de pronunciarse sobre el enfado de Bisbal con unas imágenes publicadas por su ex en las que aparece Ella mientras Tablada trabaja en uno de sus diseños, y que finalmente terminó eliminando de las redes.

«No las ha tenido que borrar, las ha borrado porque ha querido», ha dicho tajante. «Las ha quitado por no tener más lío, es una tontería. No le dijeron que las quitara, pero él sigue dando la lata…», continuaba explicando. Y es que el almeriense considera que hace un uso comercial de la imagen de su hija con diferentes firmas: ««¡Es mentira hombre, marcas de qué!. ¿No la lleva él también a los conciertos? Él también es una marca y la niña va. No lo sé, son unas cosas muy raras», zanja.