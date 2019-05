Sálvame Kiko Matamoros destapa su conversación más dura con Makoke «Eres lo peor que ha pasado por mi vida»

ABC Madrid Actualizado: 31/05/2019 00:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Makoke y Tony Spina son pareja oficial

No hace muchos meses eran una de las parejas más estables del panorama televisivo, con más de dos décadas a sus espaldas de relación y una hija en común: Anita Matamoros. Pero la idílica relación que aparentemente mantenían no era tal. Desde que salió a la luz la separación de Kiko Matamoros y Makoke, las informaciones sobre infidelidades, resentimientos y engaños no han cesado. Unas informaciones que se han sumado a las numerosas entrevistas y declaraciones que ambos han protagonizado para «romper su silencio».

Precisamente una de estas entrevistas ha sido la que ha motivado el intercambio de mensajes más duros entre los televisivos. Según el colaborador, Makoke ha filtrado la durísima conversación y ha preferido mostrarlos él mismo en primera persona antes de que vieran la luz y explicar qué los había motivado.

Al parecer, fue la entrevista en la que Makoke confirmaba su relación con Tony Spina la que hizo estallar al padre de Laura Matamoros: «Sois unos oportunistas y un par de tontos», «Dais vergüenza», «¡Qué elegante todo!», son solo algunos de los mensajes que envió a su exmujer. En dicho reportaje también hacia mención a encuentros privados con Kiko, algo que el colaborador tacha «de vergüenza».

También acusa a la exconcursante de «GH Vip» de intentar vivir a su costa «Has ido muy lejos esta vez y mucho más el muerto de hambre este, no voy a ser tu pim pam pum», sentenciaba en otro de sus mensajes. Además, en mitad de la conversación Kiko pierde los papeles la hablar de un tema sobre sus antiguos muebles y termina enviándole un duro mensaje: «Al final eres igual que mi hijo, lo siento por mi hija».