Juan y Medio se sincera sobre la enfermedad rara que padece

Juan y Medio es uno de los presentadores más queridos de la televisión en España. A pesar de su enorme veteranía en el medio, apenas se ha conocido nada de su vida personal. Y es que su pasado guarda una gran cantidad de secretos de los que apenas se ha hablado, empezando porque su auténtico nombre es Juan José Bautista Martín, pero cuando era un niño, la madre de uno de sus amigos le apodó de dicha forma. «Dije que me cargaba al próximo que me llamara así», reconoció en una entrevista con Bertín Osborne.

Vitíligo

Además, desde hace tiempo existen rumores de que el presentador padece vitíligo, un enfermedad rara que se caracteriza por la aparición de manchas blancas en la piel. Afecta al 1% de la población mundial y aparece cuando el sistema inmunitario destruye los melanocitos, lo que deja ese área de la piel sin color. No es una enfermedad grave, pero sí causa un perjuicio estético en las personas que lo sufren.

Durante su última aparición pública, en la alfombra roja del festival de televisión de Vitoria, Juan y Medio quiso aclarar todas las dudas sobre su enfermedad. «Sí, tengo vitíligo, ¿y qué?», comenzó diciendo a los reporteros que le preguntaban. «Me dirijo a todos vosotros con la esperanza de que mis palabras os animen a enfrentaros al vitíligo», dijo antes de explicar algunos aspectos de su vida para demostrar que esta enfermedad no trastocaba la vida de quienes lo padecía. «Nadie me ha rechazado jamás por mis manchas. Creo firmemente que alguna diferencia en el tono de mi piel en zonas muy concretas de mi cuerpo no me hacen ni mejor ni peor a los ojos de los demás. Mis parejas no me dejaron por ello. No me echaron de ningún trabajo. No me han impedido entrar o salir en ningún recinto».