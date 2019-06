Instagram Sofía Suescun confiesa su peso tras las críticas por su cuerpo Una imagen en bikini preocupa a sus fans, que le acusan por su «extrema delgadez»

Sofía Suescun, la reina de los realities, acalla las críticas sobre su peso surgidas tras la publicación de una foto en la playa posando en bikini con la que quería celebrar la llegada del buen tiempo. Con la imagen sus seguidores se han preocupado por su salud ya que han observado una notable bajada de peso y le han aconsejado «ganar unos kilitos».

Sabemos que Sofía está muy metida en el mundo «fitness» estos últimos meses y este cambio físico se debe a la estricta rutina de entrenamiento y dieta que realiza. Su nueva vida incluye duros sesiones de ejercicio físico, se toma muy enserio el gimnasio y comparte esta nueva parte de su vida en Instagram.

Aún así las críticas sobre su «extrema delgadez» no han parado de llenar los comentarios de sus publicaciones. La colaboradora de «Telecinco» está orgullosa de su esfuerzo constante y ha decidido poner fin a estas críticas desvelando su peso real. En una de las rondas de preguntas de Instagram uno de sus fans le preguntaba: «Ahora que haces tanto ejercicio, ¿cuánto pesas?», a lo que Sofía respondió «60 kg, pero mi entrenador quiere que llegue a 65», zanjando el tema.

No es la primera vez que Sofía se enfrenta a una polémica por su físico. Hace unos días fue criticada por otra publicación en la que sus seguidores la veían «irreconocible»

El peso de Sofía no es la primera vez que alza polémica. Tras su salida de Supervivientes 2018 la navarra no solo consiguió el maletín de 200.000 euros sino también una bajada de peso de 5 kilos. La ganadora sufrió lo que se llama «efecto rebote» y en sus redes se mostró preocupada: «¿Adivináis cuánto he engordado por el momento? (que se frene ya)». Sofía había ganado 10 kilos en su vuelta a España y mediante «stories» mostraba su preocupación. Ante ello su Instagram se llenó de comentarios negativos: «Espero que lo haga de forma sarcástica o por levantar polémica y de verdad no le importe su peso ya que hay personas que realmente necesitan ayuda con su cuerpo y Sofía no es una de ellas, así que, por favor, seamos serios», le recriminaba una seguidora.

Sofía Suescun después de Supervivientes 2018 - GTRES

Sofía Suescun no deja de destacar y sus seguidores están pendientes de todo cambio o paso que realice la ganadora de «Gran Hermano» y «Supervivientes».