El emotivo mensaje de despedida de Vicky Martín Berrocal a Alba Díaz por su traslado a París La diseñadora se encuentra estos días en la capital francesa acompañando a su hija, que este año comenzará sus estudios universitarios

ABC Actualizado: 28/08/2019 13:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Angelina Jolie (44 años) protagonizaba recientemente una emotiva estampa acompañando a su hijo Maddox en su nueva andadura en la universidad Yonsei, en Corea del Sur. Esta semana le ha tocado el turno a Vicky Martín Berrocal, que acudido con su hija, Alba Díaz, a París, ciudad en la que iniciará este año sus estudios universitarios.

De ello ha querido dejar constancia la diseñadora con un emotivo mensaje en sus redes sociales: «Hoy empieza una nueva etapa en tu vida pero no olvides nunca que yo no te suelto de la mano. Te quiero, Alba. París te espera... Au revoir mon amour». Vicky Martín Berrocal estará con ella hasta el jueves, día en el que tendrán que despedirse. No va a ser nada fácil para la diseñadora estar separada de su hija, ambas siempre han estado muy unidas.

Tampoco lo será para su hija que, además de su familia, tendrá que estar lejos de su pareja: Javier Calle, al que le ha dedicado unas palabras en las redes sociales agradeciéndole todo lo que ha hecho por ella. Una auténtica declaración de amor de una relación que, en sus inicios, no fue nada fácil. Su pareja estaba casado con Coki Prieto y se rumoreó que la dejó por Alba Díaz.

«Gracias por aparecer en mi vida, por no soltarme jamás, por enseñarme tanto en tan poco, por cuidarme como me cuidas y hacerme ser mejor persona! Gracias por enseñarme lo que es el amor puro y sincero, por sacarme una sonrisa cuando la he necesitado, por entenderme y entender mis 19 añitos y todo lo que eso conlleva, porque cada vez que te miro es como si fuera la primera vez... por ser tan noble, humilde y desvivirte por mí y los míos! Por hacerme vivir los mejores ocho meses de mi vida! Te quiero Javi! Te veo prontito!», escribía junto a una foto la pareja.