Dani Rovira anuncia que tiene cáncer

«Tengo cáncer. Ya tiene nombre y apellidos: LINFOMA DE HODGKIN », ha anunciado este miércoles el actor Dani Rovira (39 años) en sus redes sociales.

« Hace una semana que me lo han diagnosticado , aunque llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar. Si decido hacer esto público es porque, para lo bueno y para lo malo, soy un personaje público. Y antes de que comience el circo de especulaciones y sensacionalismo en cierta prensa y en redes sociales, prefiero ser yo la fuente principal de información», continúa relatando el actor.

Rovira, eso sí, ha querido lanzar un mensaje esperanzador con el que demuestra que está dispuesto a luchar con todas sus fuerzas contra la enfermedad: «Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el "bicho". No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones. Eso sí, pasaré a formar parte de esa población de alto riesgo cuando las defensas y el sistema inmunitario empiecen a fallarme en unos días, así que tendré que cuidarme, cuidar y dejarme cuidar un poco más».

En cuanto a la complejidad extra a la que se enfrenta por estos días de incertidumbre, confiesa que se encuentra en la mejor compañía posible, confirmando además su reconciliación con su pareja, la también actriz Clara Lago -hace unos meses se hizo pública la noticia de su ruptura-: «Estaremos peleando y protegiéndonos en casa, con mis tres perretes y con mi compañera de vida, Clara . Cuento con el cariño "telemático" de mi familia y mis amigos. Estoy en manos de unos médicos maravillosos. Confío ciegamente en ellos». Y es que, el confinamiento que ha provocado la emergencia sanitaria del coronavirus le ha impedido estar, también a él, con sus seres queridos en estos días.

El actor ha pedido respeto en estos momentos tan complicados, sin olvidarse de la situación que afecta ya a multitud de países: «Sólo os pido que sigáis como hasta ahora. Cuidándoos los unos de los otros. Sumando solidaridad, humor, humanidad... Por mi parte, seguiremos arrimando el hombro desde casa. El humor y el amor es nuestra mejor receta». Y concluye: «Todo esto pasará. Ánimo a todos y todas en estos momentos complicados. Pero para eso están los retos, para superarlos y que lo aprendido nos haga ser mejores personas. Como dijo en su día mi héroe favorito: Siempre Fuerte ».

El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer afecta al sistema inmunitario. El linfoma es un tipo de cáncer causado por la proliferación de linfocitos y del que existen varios subtipos, que se encuadran en los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin

