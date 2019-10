Carmen Lomana: «Cuando murió mi marido, estaba como una viuda de García Lorca» La empresaria se sinceró sobre algunos de los momentos más difíciles de su vida durante un almuerzo con periodistas en Madrid

Es uno de los rostros habituales de las presentaciones, eventos y saraos capitalinos. Prácticamente no hay convocatoria en la que no esté. Siempre a la última, elegante y educada, Carmen Lomana acudió la pasada semana a un almuerzo en el hotel Westin Palace de Madrid para presentar la nueva gama de cremas de Gisèle Denis. Durante este encuentro, la empresaria se sinceró sobre muchos asuntos de su vida.

En la mesa no faltaron las preguntas sobre su pasado televisivo reciente. No guarda demasiado buen recuerdo acerca de su experiencia en «Masterchef Celebrity 3» el pasado año. «Nos levantaban prontísimo y estabámos todo el día de acá para allá, era muy cansado. Y el trato del equipo no especialmente bueno». En cambio su paso por la isla de «Supervivientes» en el año 2015 la asemeja prácticamente a unas vacaciones pagadas. «Fue maravilloso», comentó.

Lomana cree que en esta nueva edición de «Masterchef Celebrity» la ganadora será Tamara Falcó, quien se ha instruido a conciencia en las cocinas de Paco Roncero. Lo demuestra en cada programa, poniendo en prática depuradas técnicas que hasta hace unos meses le resultaban completamente ajenas.

Carmen Lomana desveló también que para ella el cuidado de la piel es fundamental. «Es una labor de obligación diaria ¡desde que tenía 13 años!». Lo más importante, ha recalcado, la limpieza y la hidratación. El secreto para tener un rostro siempre radiante, nos cuenta Carmen, es limpiar bien la piel todos los días del año; y utilizando diferentes cremas dependiendo del clima y la humedad del ambiente, porque no es lo mismo invierno o verano, Madrid o Marbella. También es muy importante la alimentación, complementar el cuidado de la piel con vitaminas y nutrientes.

Carmen Lomana

La empresaria se sinceró y mostró su lado más intimo hablando de la época más triste y dolorosa de su vida en la que perdió a su hijo recién nacido y tuvo que ser intervenida de urgencia a causa de un segundo embarazo extrauterino. Pero el mayor duelo fue superar la pérdida de su marido Guillermo. «Estaba igual que una viuda de García Lorca. Fue horrible».

Respecto a si se considera famosa, la empresaria se considera muy normal y nada frívola. «Son solo etiquetas que me han puesto». Y para ella quienes realmente son famosos son figuras como Arturo Pérez Reverte, al que admira profundamente. «Todo lo que hace es un éxito y además tiene un criterio maravilloso».