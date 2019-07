Carme Chaparro, con pelos en las axilas para apoyar a Irene Montero ante las críticas La periodista ha defendido a la integrante de Unidas Podemos frente al ataque de un concejal del PP contra «sus pelos del sobaco»

El pasado día 22 de julio, Jesús López, concejal y portavoz del Partido Popular en Barajas de Melo (Cuenca), publicaba un «tweet» sobre la número dos de Unidas Podemos, Irene Montero, que ha indignado a muchos. «Espero que si esta tipa es vicepresidente del Gobierno de España se afeite los pelos del sobaco cuando nos represente», escribió junto con una imagen de la política, en la que se podía apreciar el vello de sus axilas.

Espero que si esta tipa es vicepresidente del Gobierno de España se afeite los pelos del sobaco cuando nos represente #InvestiduraCongreso19pic.twitter.com/nvxYm4BF7r — Jesús López (@JesusLopTRADER) 22 de julio de 2019

Como era de esperar, las críticas en esta conocida red social hacia el político popular no se demoraron. Una mezcla de indignación y enfado a partes iguales invadió Twitter. Han sido muchos los que han tachado de machista el ataque hacia Ia integrante de la formación liderada por Pablo Iglesias. Pero no solo le han reprochado que se trata de un comentario que «nunca diría de un hombre» y que la axila de Irene Montero poco tiene que ver con sus capacidades políticas, sino que también le han corregido la ortografía ya que, de llegar a este puesto del Gobierno, Irene Montero se convertiría en «vicepresidenta» y no en «vicepresidente».

De entre todos aquellos que han querido defender a la diputada, un gesto ha cobrado especial relevancia y atención. Y es que la presentadora Carme Chaparro ha dedicado este martes unos minutos de su programa, «Cuatro al día», a contestar al concejal popular. La periodista de «Cuatro» ha querido mostrar así su apoyo hacia la número dos de Unidas Podemos, criticando el «tweet» del popular.

«Pues mire, señor López, le voy a decir una cosa: las mujeres tenemos la costumbre, además de ser inteligentes, de tener pelo. Y no solo en la cabeza. También aquí», contestó señalándose la axila, en la que se había colocado vello postizo. «Algunas se depilan y otras no, ¿y qué? ¿Se imagina usted criticar a un hombre porque tiene pelo en las axilas? ¿Por qué critica a una mujer? Hala, pues eso. ¿Lo quiere? Se lo envío», concluyó la periodista entre aplausos por parte del público del plató.