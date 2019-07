Asraf evita a Omar Montes: «No me gustaría verle ni en Cantora ni en ningún sitio» El novio de Chabelita exquiva encontrarse con Omar Montes en el cumpleaños de Isa Pantoja

Omar Montes se ha proclamado ganador de «Supervivientes» y ha conseguido los 200.000 euros del premio. Gracias al cariño del público, el exnovio de Chabelita consiguió llegar a la final y recoger el testigo de la última ganadora, Sofía Suescun. Sin embargo, a pesar de contar con el apoyo de muchos de sus compañeros de reality y seguidores, no todos sienten lo mismo por el ganador, y es que el actual novio de su exnovia Chabelita, Asraf, ha dejado claro que no quiere ver al ganador «ni en pintura».

El cumpleaños de la hija de Isabel Pantoja está al caer y Asraf ha expresado su deseo de no encontrarse con Omar en la casa de Cantora, donde tendrá lugar la celebración. Sin embargo, Isabel y su exyerno han forjado un fuerte vínculo en la isla y por lo tanto, la tonadillera ha invitado al cantante a su hogar. «La verdad es que no me gustaría verle ni en Cantora ni en ningún sitio», ha confesado el novio de Chabelita en el programa «Ya es mediodía»: «Es por una cuestión de lógica, es incómodo que dos personas que no se llevan bien estén en el mismo sitio».

Isabel Pantoja y Omar Montes - GTRES

El miedo de Asraf se centra en su pareja, según el comentario que desvelaba en plató sobre el verdadero trofeo que no quiere perder. «Él ha ganado el concurso pero quien es afortunado en el juego, no lo es en el amor, y yo mi premio la tengo en casa», comentaba Asraf refiriéndose a Chabelita.

En cambio, Isa Pantoja se pone a un lado y deja claro que no ve ningún problema en la relación de su madre con su exnovio, aunque no le gustaría «coincidir con él»: «No pretendo romper su amistad con mi madre. Yo a Omar no le guardo rencor. Como persona bien, como amigo también, pero no como novio… yo no. Eso no quita que no sea buena persona o que no sea amigo de mi madre».