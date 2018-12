Angelina Jolie desvela su ambición de dar el salto a la política La actriz, implicada en causas humanitarias, confesó que se plantea entrar en escena en las próximas elecciones

«Voy a hacer lo que sea para conseguir un cambio». La ambición de Angelina Jolie no conoce límites. En una entrevista con el programa «Today», de BBC Radio 4, la actriz de 43 años ha confesado que se plantea entrar en la escena política de cara a las próximas elecciones de 2020. Siguiendo los pasos de Donald Trump, la megaestrella de Hollywood admite estar considerando un giro en su carrera profesional. Cuando el presentador Justin Webb le preguntó por su implicación en el activismo social, Jolie reveló su interés en la política. «Si me hubieras preguntado hace 20 años me habría reído, pero ahora no lo sé». Jolie, quien formaba parte del equipo de Hillary Clinton, explora ahora nuevas vías para iniciar su camino hacia la presidencia de Estados Unidos, como en el pasado hiciera el también actor Ronald Reagan. «No lo descarto, voy a hacer lo que sea necesario para cambiar la situación actual».

A Jolie no le da miedo que su pasado hollywoodiense se convierta en carne de cañón para sus enemigos. «Siempre he dicho que voy a hacer lo que sea necesario. No tengo idea de si encajo dentro de la política, pero siempre he bromeado que ya no me quedan esqueletos en el armario. Todo el mundo conoce mi vida. Soy una mujer abierta y mis secretos han salido todos a la luz». Sin miedo al reto, Jolie confesó sentirse muy orgullosa de sí misma. «Sé poner la otra mejilla para recibir golpes, es algo que se me da muy bien».

La situación actual de la política en Estados Unidos puede ser el abono perfecto para ella. «Estamos en un momento muy interesante y creo que cualquiera sin título o experiencia, como yo, puede entrar en el mundo de la política».

Contra la violencia sexual

Angelina Jolie está luchando contra el estigma social al que se enfrentan las víctimas de violencia sexual. La Iniciativa de Prevención de Violencia Sexual en Conflicto, lanzada en 2012 por Jolie y respaldada por el exsecretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, William Hague, está dedicada a brindar justicia y apoyo. «Las mujeres y los hombres supervivientes, y los niños nacidos de esta violación a menudo son tratados como si fueran los criminales. Son rechazados y estigmatizados, mientras que sus atacantes quedan impunes».

Hace tres años, Angelina ya dejaba caer en una entrevista con este periódico sus ambiciones políticas cuando su nombre sonaba dentro del equipo de Hillary Clinton. «Ya veremos, ahora no es momento de hablar de mi futuro en la política, cuando llegue ese momento lo abordaremos».

Jolie seguiría así un camino ya emprendido por otros actores. Arnold Schwarzenegger está en las antípodas de sus ideales, pero ejerció como gobernador del estado de California en dos mandatos. Más recientemente, la actriz de «Sexo en Nueva York» Cynthia Nixon anunció que quiere luchar por los derechos de los neoyorquinos fuera de la pantalla.

Mientras deshoja su futuro político Jolie dedica su tiempo a su familia, tras su espinoso divorcio de Brad Pitt. «Ahora mismo estoy dedicada a mis hijos. Quiero que Maddox se convierta en un gran hombre. Tengo seis hijos y quiero estar segura que los educo con propiedad, quiero una gran familia y los años que vienen voy a dedicarlos a su felicidad. Descubrí pronto que los premios, el dinero y la fama no te hacen feliz. Te dan la seguridad de conseguir trabajo, pero uno es feliz cuando utiliza su tiempo en ayudar a los demás. Estoy tratando de replantear mi futuro con mi trabajo humanitario o con cualquier trabajo político que decida hacer».