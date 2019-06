Las seis noticias imprescindibles para este martes, 18 de junio

ABC Actualizado: 18/06/2019 19:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. El PSOE asegura que las posiciones con Podemos están «muy alejadas» tras las reunión entre Sánchez e Iglesias. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se reunieron ayer lunes en secreto en el Palacio de la Moncloa para negociar el «Gobierno de cooperación», todavía sin definir, que acordaron explorar en su encuentro de la semana pasada en el Congreso de los Diputados. La reunión estaba prevista para esta semana, pero ambos dirigentes han querido citarse cuanto antes para seguir trabajando en la negociación, según ha avanzado eldiario.es. En Podemos se respira tranquilidad en torno a los encuentros, aunque hay quien advierte que los «bandazos» en las declaraciones del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, han generado incertidumbre interna en la formación. Fuentes socialistas confirman la celebración de este encuentro pero, sin dar más detalles, aseguran que por el momento «las posiciones están muy alejadas».

2. Detenida en Granada la «número dos» de Infancia Libre, acusada de sustracción de menores. Cuarta mujer detenida de la asociación Infancia Libre, Rocío de la Osa Ibáñez, vinculada a la asociación investigada por la Policía. Según han informado fuentes oficiales a este periódico, la que fuera vicepresidenta de la asociación denunció a su expareja por abuso sexual a la hija en común que tienen ambos, e incumplió durante años el régimen de visitas del padre, ocultándole a la niña, de 8 años. La mujer, que fue vicepresidenta de Infancia Libre, ha sido puesta a disposición judicial acusada de dos delitos: desobediencia a la autoridad judicial y sustracción de menores. La detención se ha producido fruto de la denuncia del padre que llevaba un lustro sin ver a su hija. Según ha podido saber ABC por fuentes de la investigación, De la Osa fue la persona que dio cobijo en su casa a María Sevilla Sánchez, la presidenta de la asociación que estuvo en busca y captura desde hacía meses por incumplir una sentencia del Juzgado número 6 de Valdemoro y que fue detenida finalmente en una finca en Cuenca.

3. Detienen a tres jóvenes por matar de una paliza a un hombre en las fiestas de La Florida en Oviedo. Tres jóvenes españoles de entre 18 y 23 años han sido detenidos por matar presuntamente de una paliza a un hombre de 33 años durante las fiestas del barrio ovetense de La Florida en la madrugada del pasado martes. Dos de ellos son de Llanes, según informa El Comercio. El agredido ha fallecido en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permanecía en estado crítico, según ha confirmado la familia a la TPA. Según testigos presenciales, la víctima, David C., que era profesor y originario de Cudillero, fue abordada por un grupo de unos jóvenes que le pidieron tabaco y, tras señalarles que no tenía, le propinaron una paliza que le causó un traumatismo craneoencefálico. En declaraciones a la TPA, su primo Diego ha explicado que el joven sufrió gravísimas lesiones de las que no ha podido recuperar y que finalmente le han causado la muerte. Sus atacantes, según ha relatado, le propinaron una patada en la cabeza que le dejó inconsciente y después «le remataron» a golpes cuando estaba en el suelo.

4. Platini, detenido en Francia por la concesión del Mundial 2022 a Qatar. Michel Platini, antigua leyenda del fútbol francés y expresidente de la UEFA, ha sido detenido por inspectores de la Oficina anticorrupción de la policía judicial (OAPJ) de Nanterre (al oeste de París), sospechoso de un posible delito de corrupción, en el proceso de concesión a Qatar de la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 2022. Los inspectores han detenido al exfutbolista, en el marco de una investigación de posible corrupción, en la que podrían estar implicados antiguos colaboradores de Nicolas Sarkozy, durante su mandato presidencial, entre 2007 y 2012. Platini ya fue interrogado, hace meses, en el marco de la instrucción del mismo proceso. El exjugador confesó entonces haber votado en su día a favor de la concesión a Qatar del Mundial del 2022.

5. Gabriel Albiac, José Luis Corripio y José María Nieto, premios Cavia. Reunidos en Madrid, en la Casa de ABC, Íñigo Méndez de Vigo, que actuaba como presidente; Victoria Prego, Enriqueta Vila Vilar, Javier Barcáiztegui y Ramón Pérez-Maura, como Jurado de los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, correspondientes a trabajos publicados durante el año 2018, han llegado al acuerdo de otorgar, por mayoría, el premio Mariano de Cavia al artículo «Las Ramblas a lo lejos», publicado por Gabriel Albiac en el diario ABC el 17 de agosto de 2018 por su calidad literaria y por mantener vivo el recuerdo del atentado del terrorismo yihadista perpetrado en Barcelona un año antes. Además, se ha concedido, por mayoría, el premio Luca de Tena a José Luis Corripio por la labor de toda una vida en la creación del grupo de comunicación de referencia en la República Dominicana. Y, finalmente, se ha otorgado, por mayoría, el premio Mingote a José María Nieto por la viñeta Fe de ratas «Que levanten la mano los hijos de Guardia Civil», publicada en ABC el 25 de abril de 2018 por su evocación de la lucha por la libertad de todos que hace el benemérito cuerpo.

6. Dudas sobre la salud de Merkel después de sufrir temblores durante un acto. La canciller alemana, Angela Merkel, trató de sacar hierro este lunes a las especulaciones desatadas sobre su estado de salud por el visible temblor de manos y piernas que sufrió mientras recibía al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, de visita de trabajo en Berlín. «Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien», dijo la canciller al ser preguntada por esa cuestión en una comparecencia conjunta con Zelenski, posterior al encuentro mantenido en Cancillería. La líder alemana atribuyó así a un supuesto problema de deshidratación el temblor, mientras dirigía una sonrisa a Zelenski, quien a su vez apuntó, en tono jovial que había visto a la canciller «muy segura». Las imágenes de la canciller bajo el sol, con signos de debilidad física y sujetándose repetidamente las manos para tratar de calmar el temblor, durante aproximadamente medio minuto y mientras sonaba el himno alemán, se convirtieron rápidamente en objeto de comentarios en los medios alemanes.