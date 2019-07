Las seis noticias imprescindibles de hoy, lunes 8 de julio

1. Monasterio carga sobre Rivera toda la presión de que haya investidura en Madrid

Que Albert Rivera se siente mañana martes con Pablo Casado y Santiago Abascal. Es la condición que acaba de poner Rocío Monasterio para desbloquear una posible investidura de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Es el único camino para que se llegue a una investidura, ha aclarado Monasterio, que también apunta como posible el modelo de Murcia: un gobierno monocolor de PP que sea apoyado por Ciudadanos y Vox pero del que ambos se queden fuera.

2. La Justicia europea respalda el criterio de España sobre Puigdemont

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), la Comisión Europea y el Tribunal Constitucional (TC) pusieron de manifiesto, la semana pasada, que Carles Puigdemont empieza a vislumbrar el final del recorrido político y jurídico de su apuesta a todo o nada, ahora ya solo centrada en sobrevivir mediáticamente en el espacio que controla el independentismo en Cataluña. Las decisiones de los dos tribunales –el de la UE y el nacional– y del gobierno europeo son solo los últimos disgustos (de momento) para el expresidente autonómico fugado de la Justicia.

3. Mitsotakis jura su cargo como primer ministro griego menos de 24 horas después de las elecciones

Nueva página, nuevo primer ministro: Kiriakos Mitsotakis, el ganador de las elecciones generales de ayer domingo y con mayoría absoluta en el parlamento, ha acudido al Palacio Presidencial (antiguo Palacio Real) en el centro de Atenas para jurar su cargo.

Lo ha hecho sobre los Evangelios y ante la presencia del Arzobispo de Atenas y Primado de la Iglesia Ortodoxa Griega, Su Beatitud Jerónimo y del Presidente de la República, Prokopis Pavlópulos, un conocido abogado que fue diputado de Nueva Democracia muchos años.

4. Francia, obligada a indemnizar con 500 euros a Salah Abdeslam

El Estado se ha visto obligado a pagar 500 euros al criminal más peligroso de Francia, Salah Abdeslam (Bruselas, 1989), por «violar su intimidad» con cámaras de vigilancia permanente en su célula de alta seguridad de la prisión de Fleury-Mérogis, en la periferia sur de la capital, donde espera el proceso por su participación, en las matanzas islamistas del 13 de noviembre de 2015 en París y su periferia.

Belga de nacimiento, francés de origen marroquí, Salah Abdeslam consiguió huir de Francia, hacia Bélgica, tras los atentados que se cobraron 131 muertos en París y la región parisina el mes de noviembre de 2015. Prosiguió su vertiginosa carrera criminal, participado en otros atentados cometidos en Bruselas el mes de marzo de 2016.

5. ¿Por qué vivimos más que un ratón? la respuesta está en los telómeros

Si quiere saber cuántos años va a vivir ya puede empezar a mirar a sus telómeros, esas estructuras protectoras de los genes situadas en los extremos de los cromosomas. Según una investigación que se publica en la revista « Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS), existe una relación muy clara entre lo que vivimos y la velocidad a la que se acortan nuestros telómeros. Los resultados del estudio llevado a cabo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) indican que la velocidad de acortamiento de los telómeros predice la longevidad de especies mucho mejor que otros parámetros considerados hasta ahora, como el peso corporal -en general las especies más pequeñas tienden a vivir menos tiempo- o el ritmo cardiaco.

6. Rafa Nadal, sin freno a cuartos de final

Ya está en cuartos, por la vía rápida, y después de desplegar todo un abanico de recursos efectivos y dolorosos para el rival, un Joao Sousa que terminó desesperado porque, sin jugar mal, acabó con un resultado peor.

El portugués, que salió al ralentí en comparación con un Nadal hiperactivo desde el principio, a los 14 minutos ya tenía un 4-0 en contra cuando quiso darse cuenta de que estaba en la pista Central de Wimbledon. Decía en la previa que el público estaría en su contra, pero, al contrario, lo apoyaron desde ese 4-0 porque presagiaban los espectadores que poco podría hacer además de maquillar la tortura.