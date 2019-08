Las seis noticias imprescindibles de este lunes 19 de agosto

[Si te perdiste las seis noticias de esta mañana, léelas pinchando en este link]

1. El ofrecimiento de Sánchez condiciona la decisión de la Justicia italiana sobre el Open Arms. La oferta ha creado una cierta polémica en Italia. Algunos medios señalan que habría sido una medida de imagen. Mientras tanto, el ministro del interior, Matteo Salvini, ha reiterado esta mañana que no permitirá el desembarco en Lampedusa: «¿Por qué Open Arms no va a España? En 18 días iban y volvían de Ibiza y Formentera 3 veces, esta es para ellos una batalla política». Diversos medios, como La Repubblica, destacan que Open Arms estaría dispuesta a aceptar dirigirse a Mahón si los 107 migrantes fueran transbordados a «otra nave para llegar al puerto español en breve tiempo». De todas formas, para Open Arms es «incomprensible» tener que ir a Mahón, cuando están a un paso de Lampedusa, según Ricardo Gatti, jefe de misión de Open Arms en Italia.

2. El incendio de Gran Canaria ya ha devorado 6.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a unas 9.000 personas. Temperaturas rozando los 40 grados, menos de un 30 por ciento de humedad y rachas de viento de más de 50 kilómetros por hora. Con estas condiciones parecía casi imposible contener el incendio de Gran Canaria que comenzó el sábado y continúa descontrolado. Es el tercer fuego en menos de una semana, en un territorio devastado por las llamas. La situación no mejorará mañana, donde el termómetro no tiene previsto dar tregua a las islas Canarias y podría tardar hasta tres días en poder ser controlado. Las llamas del incendio de Gran Canaria, de hasta 50 metros, han arrasado más de 6.000 hectáreas y han llegado al Parque Natural de Pinar de Tamadaba. Además, el Gobierno canario ha evacuado a unas 9.000 personas de casi 50 núcleos poblacionales.

3. Más de 100 muertos al volcar una nave frente a Libia, según Alarm Phone. La central de socorro que recibe las llamadas de emergencia de migrantes, Alarm Phone, ha lanzado este lunes la alarma sobre un posible naufragio en el Mediterráneo en el que podían haber muerto más de un centenar de personas frente a las costas libias. Alarm Phone sostiene haber recibido indicaciones de un pescador que ha contado haber auxiliado a una embarcación que había volcado y estaba a punto de hundirse. El pescador añadió que salvó a tres personas pero vio muchos cadáveres en el mar. Los tres supervivientes habrían explicado que partieron desde Libia más de cien personas apiñadas en la embarcación.

4. La carne mechada contaminada con listeriosis se vendió también en Madrid y Extremadura pero ha sido retirada. El Ministerio de Sanidad ha informado de que la mayoría de la carne mechada contaminada por listeria ha sido distribuida en Andalucía si bien algunos lotes han llegado también a las comunidades autónomas de Madrid y Extremadura. No obstante, asegura que «toda la carne ha sido retirada del mercado». El departamento que dirige María Luisa Carcedo añade que en la lista de distribución del fabricante figuraba también un tercer envío a Cataluña, pero finalmente no llegó a esta comunidad autónoma, por lo que no habría ningún lote contaminado en la zona. Sanidad concluye apuntando que hasta el momento no se han identificado casos de personas afectadas en ninguna de estas comunidades autónomas.

5. Así es el método «mataleón» que alarma a los Mossos en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra investigan dos robos cometidos en los últimos tres días en plena calle en Barcelona por el método del «mataleón». ¿En qué consiste? Según explica la policía catalana, los asaltantes cogen a sus víctimas por detrás, a la altura del cuello, las estrangulan con tal de aturdirlas y poderles robar así más fácilmente sus pertenencias. Según han informado fuentes policiales, el primer atraco de estas características en los últimos tres días ocurrió la madrugada del pasado viernes en la calle Tamarit, en el Eixample de Barcelona, donde un grupo de personas abordó a una víctima para robarle violentamente tras cogerle con un brazo por el cuello desde atrás.

6. Absuelta de abusar de un niño de 13 años porque no se probó que supiera su edad. El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de una mujer que había sido condenada por la Audiencia de Gerona a 10 años de prisión por abusos sexuales a un chico de 13 años, ya que no se probó adecuadamente que la mujer supiera la edad del menor. La mujer había usado varias identidades falsas en Facebook «con la intención de satisfacer sus deseos sexuales» y había contactado con varios menores. Según la Audiencia de Gerona, abusó de varios de ellos, pero sólo en uno de los casos se acreditó que lo hizo siendo consciente de que la víctima era menor de 16, edad mínima para que el menor pueda prestar un consentimiento jurídicamente válido en materia sexual.