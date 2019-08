Las seis noticias imprescindibles de este lunes 12 de agosto

ABC Actualizado: 12/08/2019 20:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1.- El peso argentino se desploma tras la derrota de Macri en las primarias. El valor del peso argentino ante el dólar se desplomaba este lunes en la apertura de los mercados, tras la derrota del oficialismo el domingo en las elecciones primarias presidenciales y los buenos datos del peronismo. Según datos del estatal Banco Nación, el precio de la divisa estadounidense comenzó el día escalando posiciones y subía un 32% con respecto al cierre del viernes (61 pesos por dólar frente a 46,20 de finales de la pasada semana), por lo que el peso se devaluaba un 24%. Tras reconocer la derrota en las primarias, lo que complica su reelección en las generales del 27 de octubre, el presidente argentino, Mauricio Macri, que quedó 15 puntos por debajo de su principal adversario, Alberto Fernández, alertó ayer del efecto que esto tendría en el ámbito financiero.

2.- La ministra de Sanidad propone endurecer las leyes de tabaco y alcohol. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha propuesto este lunes endurecer las leyes que regulan el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco ante el aumento de la adicciones a las llamadas drogas legales. Carcedo ha hecho una llamada de «alerta» ante el riesgo para la salud del consumo de alcohol y tabaco y su correlación con el incremento de los casos de cáncer de pulmón, especialmente en mujeres. En declaraciones a los periodistas durante la visita que ha realizado a la sede de Proyecto Hombre en Gijón, la ministra ha considerado necesario modificar las leyes para restringir el consumo de ambas «drogas legales».

3.- La huelga de transportistas en Portugal comienza a mermar las existencias de carburantes. La huelga (indefinida) de transportistas solo acaba de arrancar en Portugal y el panorama comienza a endurecerse. Todavía queda abastecimiento de carburantes, pero la lista de gasolineras con existencias está menguando y las posturas se van polarizando. El Gobierno socialista liderado por António Costa movilizó en la tarde de este lunes 12 de agosto al Ejército y a la policía, con la intención de asegurar los suministros en determinados puntos y garantizar la seguridad de los ciudadanos en estas circunstancias. Los sindicatos han decidido provocar esta situación porque el Ejecutivo rechaza plegarse a sus exigencias, entre las cuales destaca la inclusión de los extras y los subsidios en el salario base. La primera respuesta del primer ministro llegó a través de la declaración oficial del estado de «crisis energética», operativo desde la madrugada del pasado viernes al sábado (días 9 y 10 de agosto) hasta el próximo miércoles 21.

4.- El Madrid solo iría a por Neymar si el acuerdo incluye a Mbappé. El Real Madrid ha planificado su futuro a corto y medio plazo con los futbolistas que deben formar su columna vertebral y ha cogido el toro por los cuernos. El gran objetivo del club madrileño no es Neymar, se llama Kylian Mbappé. Nasser al-Khelaifi, presidente del París Saint Germain, lo sabe muy bien, de palabra, de primera mano, de primera voz. En el mismo sentido, Al-Khelaifi puede asegurar que no se ha dirigido a Florentino Pérez para ofrecerle el traspaso del delantero brasileño. Y Al-Khelaifi sabe que Florentino Pérez no ha solicitado el traspaso del jugador suramericano. Puestas las cosas en su sitio, el Real Madrid mantiene una posición muy clara en esta colocación de Neymar en el mercado. Solo negociaría por él en una hipótesis muy difícil de conseguir: la inclusión, en el acuerdo, del traspaso de Mbappé dentro de un año.

5.- Cancelados los vuelos desde Hong Kong al bloquear miles de personas el aeropuerto. Los vuelos desde Hong Kong han sido cancelados este lunes al bloquear miles de personas el aeropuerto en una nueva protesta contra el Gobierno local y la Policía. Con esta nueva sentada multitudinaria en las terminales de salidas y llegadas, los manifestantes denuncian que una joven puede perder su ojo derecho tras ser alcanzada por una pelota de goma disparada por los agentes para dispersar las protestas del domingo en la zona de Tsim Sha Tsui, informa el portal de noticias Hong Kong Free Press.

6.- El Ministerio de Justicia pide a la Fiscalía que investigue a las agencias de gestación subrogada. El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de que facilitan la gestación subrogada (o vientres de alquiler) que operan en España. Según recuerda este lunes el Ministerio en un comunicado, la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país «se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países».