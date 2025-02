El Día de la Música redobla su agenda de conciertos por toda la ciudad

Además de Matadero Madrid , centro neurálgico del Día de la Música con una agenda de conciertos que dará cabida al mayor número de estilos posibles como el pop electrónico de La Casa Azul, el rock de Sexy Zebras, el pop de autor de Soledad Vélez o los homenaje a The Beach Boys y Serrat liderados por Germán Salto y Los Estanques, la ciudad estará plagada de actividades y propuestas para celebrar esta jornada de melomanía a lo grande.

Cineteca Madrid se suma a la fiesta haciendo que su temática mensual gire en torno a las 'Musicalidades'. Se proyectarán cintas que son el puro reflejo de existencias tan ejemplares como singulares, épocas pasadas, movimientos sociales o relatos divertidos (y animados) para público infantil. Una amplia programación que busca reflexionar sobre las cualidades musicales del montaje y el estrecho vínculo del cine con el archivo y la representación de la historia de la música popular.

El programa 21distritos ofrecerá actuaciones musicales sin coste para que vecinos, amantes de la música y curiosos disfruten de un repertorio de conciertos ecléctico y variado, además de talleres formativos para los más jóvenes el fin de semana del 18 y 19 de junio. La orquesta clásica Matritum Cantat, en colaboración con AIE (Artistas en Ruta), celebrará dos conciertos. Serán espontáneos, al aire libre y tendrán al público como artista invitado. Por su parte, el grupo barcelonés Medalla aterriza en Tetuán para demostrar la personalidad de sus propuestas a base de heavy metal, punk, pop o psicodelia para ponerlos al servicio de sus canciones. The Urban Roosters, creadores de la competición FMS (Freestyle Master Series) impartirán dos talleres. El primero, el fin de semana del 18 y el 19, ofrecerán un taller de expresión de emociones a través del rap. El día 26, la temática del taller estará basada en la improvisación, sus claves y técnicas necesarias. El 24 de junio, la banda del Capitán Corchea (liderada por José Luis Gutiérrez) presenta el álbum La Contraria en un espectáculo dirigido a público familiar.

Por su parte, una selección de juntas municipales de distrito ofrecerá programación gratuita el mismo 21 de junio. Los distritos y los centros culturales en los que se podrá disfrutar de la festividad del Día Europeo de la Música son: Centro Cultural Galileo (Chamberí); Centro Cultural La Vaguada (Fuencarral-El Pardo); plaza Daoiz y Velarde (Retiro); Anfiteatro del parque Agustín Rodríguez Sahagún; Centro Cultural Eduardo Úrculo y Centro Sociocultural José de Espronceda en Tetuán.

Atendiendo al día oficial de la celebración, 21 de junio, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid ofrecerá un recital en el Templo de Debod (distrito Moncloa-Aravaca) con un doble propósito: conmemorar el 50 aniversario de la llegada del templo a la ciudad y poner en valor la música gratuita en la calle.

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque , del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, clausurará la semana que viene la temporada 2021/22, el próximo 23 de junio, con un espectáculo de música electrónica en el Patio Sur ofrecido por la artista y performer Aya y el dúo formado por los hermanos T om y Ted Rusell, Overmono, dos de las referencias más excitantes de la actual escena, ambas llegadas del Reino Unido y con todas las localidades agotadas. Condeduque se suma así a la gran celebración del Día Europeo de la Música con una ambiciosa propuesta de música electrónica contemporánea y de arte sonoro en todas las direcciones, desde la vanguardia y la experimentación a la emoción más lúdica.

Tras dos años de obligado parón por la pandemia, la música por fin regresa a Callao de la mano de una nueva edición de Fnac Live . Con motivo del Día Europeo de la Música, que se celebra el próximo 21 de junio, y que coincide además con el solsticio de verano, Fnac retoma una sus grandes pasiones: la música en directo. Y lo hace con más ganas y con más fuerza que nunca, con un concierto gratuito que nadie se puede perder. A partir de las 19h todos aquellos que se acerquen a la Plaza de Callao podrán disfrutar de las actuaciones de algunos de los artistas del país de mayor proyección musical tanto a nivel nacional como internacional: Yawners, Queralt Lahoz y Maika Makoviski. Por su parte, la nota del neo soul internacional la pondrá Eli 'Paperboy' Reed , quien presentará su último disco, 'Down Every Road'. El evento Fnac Live se ha convertido en los últimos años en un referente que permite disfrutar de la mejor música en directo y descubrir al futuro del panorama musical. Por el escenario de Fnac Live han pasado artistas de la talla de Ilegales, Carolina Durante , Coque Malla, Rosalía, Marky Ramone o León Benavente. Aunque los años de parón hayan sido demasiado, con este panorama y este pedazo de cartel, la espera ha merecido la pena.

Con el regreso de Fnac Live, es el momento apropiado para celebrar el cuarto arte, independientemente de dónde estés o cuál sea tu plan. De esta manera, Fnac pone en marcha un Mes de la Música repleto de ofertas, enmarcadas en una campaña muy glam con la que se quiere homenajear el legendario álbum 'Ziggy Stardust and The Spiders From Mars' utilizando una de las clásicas imágenes de David Bowie en la cartelería. Dentro de las novedades de este año del Mes de la Música, Fnac proporcionará del 13 al 26 de junio descuentos de hasta un 25% por la compra de 4 o más unidades de música y del 13 al 19 de junio, regalará un single de Etta James a todos aquellos que realicen la compra de 4 vinilos a través de la web. Asimismo, los más tecnológicos y gamers tendrán también su espacio en Fnac hasta el 28 de junio y podrán hacerse con algunos de sus productos favoritos por hasta un 30% de descuento.

